Karaciğerinin yüzde 70'ini kist kaplayan çocuk ameliyatla kurtarıldı

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde, karaciğerinin yaklaşık yüzde 70'inde halk arasında 'köpek kisti' diye bilinen karaciğer kist hidatiği olan Suriyeli 6 yaşındaki Haye Muhammet, operasyonla kurtarıldı.Silifke Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi kliniğine karın ağrısı, kusma ve karın şişliği şikayeti ile getirilen Haye Muhammet'e yapılan muayenede şaşırtan bir bulguya rastlandı. Karaciğerinin 4 bölgesinde ciğerin yaklaşık yüzde 70'ini tutmuş olan hidatik kisti bulunan kız çocuğu, Op. Dr. Özgür Ozan Karak ve Op. Dr. Rıza Gök tarafından acil olarak ameliyata alındı. Başarılı bir ameliyatla kistin tamamı çıkartıldı.ORGAN YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİRKüçük kız sağlığına kavuşurken, bu hastalığa yakalanmamak için dolaşan köpek ve kedilerin sevilmesi sırasında karaciğerde kist oluşturan parazit yumurtalarının ellere bulaşabileceğini ifade eden Op. Dr. Karak, kirlenen ellerin ağza götürülmesiyle hastalığın meydana gelebileceğini belirterek şu uyarıda bulundu:"Ellerin bol sabunlu suyla yıkanması, köpekler gezdirilirken etrafa dışkılamaları halinde dışkının poşete konulup çöpe atılması, evde köpek kedi besleyenlerin bu parazite karşı hayvanların yılda 4 defa ilaçlaması, köpek ve kedilere çiğ et ve sakatatların verilmemesi, çiğ yenen sebze ve meyvelerin bol su ile yıkanması ve etlerin tam olarak pişirilmesi çok önemli. Bu hastalık en sık karaciğer ve akciğer başta olmak üzere birçok organda tutulum göstermekle birlikte tutulan organda yavaş yavaş büyüyerek organ yetmezliği meydana getirip ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir."

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