Karaciğerinin 100 gramıyla minik kızını hayata bağladı

ANTALYA'da anne karnında yoğun demir birikimi nedeniyle karaciğer yetmezliğiyle dünyaya gelen 6 aylık Gülsüm Sare'ye, babası Mesut Yağcı'dan (25) alınan 100 gram karaciğer dokusu nakledildi. Tedavisinin ardından Gülsüm Sare bebeği kucağına alan anne ve babası büyük mutluluk yaşadı.Anne karnında yoğun demir birikimi nedeniyle karaciğerinde zedelenmeyle dünyaya gelen Gülsüm Sare bebeğe nakil yapılmasına karar verilince babası Mesut Yağcı gönüllü oldu. Yapılan testlerde nakil için engel olmadığı görülünce, ameliyata karar verildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla, 2 kilo 800 gram ağırlığındaki Gülsüm Sare bebeğe, 8 saat süren operasyonla babası Mesut Yağcı'dan alınan 100 gram karaciğer dokusu nakledildi. 2 ay yoğun bakım servisinde tedavi gören Gülsüm Sare bebek, 1 ay da klinikteki bakımının ardından sağlığına kavuştu.'KARACİĞER NAKLI YAPILAN EN DÜŞÜK AĞIRLIKLI BEBEK'Akdeniz Üniversitesi'nde konuya ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 3 ay önce karaciğer nakli yapılan Sare bebeği 'Mucize bebek' olarak tanıttı. Gülsüm Sare bebeğe yapılan ameliyat ile Türkiye'de yapılmış en düşük ağırlıklı bebek karaciğer naklini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Aydınlı, "3 ay önce karaciğer nakli yaptık. Tıp literatüründe karaciğer nakli yapılan en küçük bebeklerden biri. Türkiye'de yapılan en küçük bebek. 2,8 kilo ağırlıkla ameliyata aldık. Babası uygun görüldü, donör oldu. Babasının karaciğeri çok büyüktü, ameliyatta küçülttük. Küçük bebeğin yapıları da çok küçük" dedi.2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDIGeçmişte 10 kilo altındaki çocuklarda karaciğer nakli yapılamadığını anlatan Prof. Dr. Aydınlı, "Şu anda bebek 3 kilo civarında. Beslenmesi daha iyi olacak. Solunum sıkıntısını gidermek için boğazdan hava yolu açıldı. Bir hafta sonra kapanacak. Bu kadar küçük çocuğun solunum cihazından ayrılması zor oldu. Mecbur havayolu açtık. Babadan 100 gram civarında karaciğeri naklettik. Teknik bir olay, yapılması çok zor bir işlem. Ülkemizde birkaç yerde yapılan işlem" diye konuştu.ANNE KARNINDA KARACİĞERİ HASARLANDIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Reha Artan ise Gülsüm Sare bebeğin anne karnında bulaşan virüs nedeniyle hem karaciğer, hem dalağının rahatsızlandığını belirtti. Gülsüm Sare bebeğin ağır sistematik hastalıkla dünyaya geldiğini belirten Prof. Dr. Artan, "Doğmadan önce bulaşan virüs hem karaciğerini, hem dalağını hasta etmişti. Tedaviye rağmen karaciğer rahatsızlığı ilerleyince siroza neden olabileceğini düşündük. Anne karnında karaciğer hasarlanması sonucu yoğun demir birikimi ile karaciğerin zedelendiğini saptadık" dedi.AİLENİN SEVİNCİTürkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Gülsüm Sare bebeğin kilosunun çok düşük olduğunu anlattı. Prof. Dr. Özkan, Gülsüm Sare bebeğin kısa sürede normal kilosuna kavuşup, sağlıklı şekilde taburcu olmasını diledi.Anne Fatma Yağcı (19) da bebeğini sağ salim kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Bebeğine karaciğerini veren Mesut Yağcı ise, "6 aydır hastanedeyiz. Babamız ve annemiz olarak gördüğümüz doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Gülsüm Sare'yi sağ salim sağlığına kavuşmuş şekilde evimize götürmek istiyoruz" diye konuştu.Toplantıya, operasyonu gerçekleştiren ekipteki Prof. Dr. Oğuz Dursun, Uzman Dr. Atike Atalay da katıldı.

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