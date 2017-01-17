Karaciğer ve böbrek nakil bekleyen çocuğu için bakanlıktan kolaylık bekliyor

ANNE karnındaki beşinci ayında böbrek hastalığı tanısı konulan ve 7 aylık dünyaya gelen 5,5 yaşındaki Batın Kayra Olgun, Karaciğer ve Böbrek yetmezliği nedeniyle nakil bekliyor. Doktorları, Batın Kayra'nın yaşaması için öncelikle Karaciğer, daha sonra böbrek nakli yapılması gerektiğini belirtirken, ev kadını annesi 26 yaşındaki Pınar Olgun ise çocuğunun yaşaması için Karaciğer nakli vermek isteyenlerin olduğunu, ancak Sağlık Bakanlığı'nın yerine getirilmesini istediği prosedürlerin çok ağır olması nedeniyle bir işlem yapılamadığından yakındı. Anne Olgun, bakanlıktan bu gibi prosedürlerin Avrupa'daki gibi basitleştirilmesini istiyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde oturdukları daireye 530 lira kira veren Olgun ailesinden baba Kudret Olgun, Kızılay'da bir konfeksiyon atölyesinde asgari ücretle terzi olarak çalışırken, anne Pınar Olgun ise ev kadını. Tek çocuğuna beş aylık hamileyken böbrek hastalığı tanısı konulduğunu, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yaptığını belirten anne Olgun, "Çocuğum 2,5 ay yoğun bakımda solunum makinasına bağlı kaldı. Taburcu olduğunda böbrek yetmezliği nedeniyle bir başka hastaneye götürmem gerektiği söylendi. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduk, hemen yatışa alındı. Çocuğumun kan değeri çok kötü ve karnında asit vardı, 4 ay boyunca normal serviste yattı. Çocuğumun karaciğer nakli olması gerektiği, ancak nakil yapılamadığı gerekçesiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirildi. Yoğun bakıma alınan çocuğumun solunum yetmezliği nedeniyle kalbi durdu, cihaza bağlandı. Çocuğum yoğun bakımdan çıktıktan sonra 2 yıldır Başkent Hastanesi'nde Karaciğer nakil adayı için sırada bekliyor. Doktorları, nakil olmazsa çocuğumun yaşama şansının olmadığını belirtiyorlar" dedi.

Anne Pınar Olgun, oğlu Batın Kayra'nın özel diyet mamalarının aylık 160 lira tuttuğunu, 5,5 yaşında olmasına rağmen bez kullanmak zorunda olduğunu, eczanelerden ilaçlarını aldığını, kontrol için her gün üniversite hastanesine gitmek durumunda kaldığını belirtirken, içinde bulunduğu maddi sıkıntı nedeniyle kimseden yardım beklemediğini de söyledi. Oğlu Batın Kayra için bir yıl önce Sağlık Bakanlığı'nın kadavra bekleyenler listesinde sırası geldiğini, ancak çocuğunun enfeksiyonlu ve ateşli olması nedeniyle nakil yapılamadığını söyledi. Anne Pınar Olgun, oğlu için öncelikle Karaciğer nakil gerektiğini belirtirken, böbrek için diyalize girip, tedavi sonrası yine de nakil gerektiğinin belirtildiğini söyledi.

NAKİL İÇİN PROSEDÜRLER YERİNE GETİRİLEMİYOR

Oğlu için kadavra vermek isteyen bir çok gönüllü olduğunu belirten anne Pınar Olgun, ancak Sağlık Bakanlığı'nın istediği prosedürlerin yerine getirilememesi nedeniyle organ nakli yapılamadığını söyledi. Anne olgun, "Organ nakli için bir çok gönüllü var. Maddi çıkar olmadan böbrek ve karaciğer vermek istiyorlar. Ancak bakanlık bunu yokuşa sürüyor. Bakanlığın prosedürlerini yerine getiremedikleri için organ nakli yapılamıyor. Bağış olayı neden bu kadar zor. Reşit ve anne babasının imzası olan herkes bence organ bağışı yapabilmeli. Yurt dışında anne ve babalarına sorulmadan hayatını kaybetmiş kişinin organları hemen alınıyor, aileye sorulmuyor. Ancak Türkiye'de bu şekilde değil. Prosedürleri yerine getirmek çok zor ve uzun zaman alıyor. O an tereddüt edildiğinde dahi alınmıyor. Donör vermek isteyenler, yatalak anne ve babasını nasıl hastaneye getireceklerini belirtiyorlar. Sağlık Bakanlığı'ndan organ nakli vermek isteyenler için prosedürlerin basitleştirilmesini istiyorum" diye konuştu.

Bu konuda ailelerin duyarlı olmasını da isteyen anne Pınar Olgun, "Bir çok hastanede çok zor durumda, nakil bulamadan Karaciğer komasına girip, hayatını kaybeden bir çok hasta var. Benim evladım da onlar gibi olmasın istiyorum. 'Kadavradan sıra ne zaman gelecek' diye beklerken çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Oğlum sürekli varis kanaması geçiriyor. Geç kalınsın istemiyorum. Biran önce olacaksa olsun. Ailemden nakil verecek kimsem yok. Eşim beyin tümöründen ameliyat oldu, nakil veremiyor. Çarem yok, ne yapabilirim" diye konuştu.

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