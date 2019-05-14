Kanserli bağırsağa robotik cerrahi yöntemle müdahale

ANTALYA'da kanser hastası İrfan Berk'in (57) hastalıklı 60 santimlik bağırsağı, robotik cerrahi yöntemiyle makatından çıkarıldı.

Kanser hastası İrfan Berk'in ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır, bağırsak tümörlerinin açık, kapalı ve robotik cerrahiyle tedavi edildiğini belirtti. Doç. Dr. Çakır, açık cerrahide karın duvarından kesi yapılarak kolon segmentinin bu kesiden dışarı çıkarıldığını belirterek, "Bu ameliyata bağlı enfeksiyonlar, karın fıtığı ve hastanın hayata katılması biraz gecikmektedir" dedi.

Olumsuzlukların önüne geçebilmek için laparoskopik cerrahinin gündeme geldiğini ifade eden Doç. Dr. Çakır, "Bu cerrahide de karın ön duvarına yaklaşık 1 santimlik 3, 4 bazen de 5 yerden giriş yapılır. Ama açık kesiden hastalıklı bölüm laparoskopik yöntemde dışarı çıkarılamadığı için ayrı bir kesi yapılması gerekiyor. Aslında laparoskopik ameliyatların amacı komplikasyonları azaltmak. Ancak tümör segmentlerini dışarı çıkarmak için ilave kesiler gerekiyor. Bu kesiler 2 santimle 10 santim arasında değişiyor" diye konuştu.

'HASTALIKLI DOKULAR DOĞAL DELİKLERDEN ÇIKARILIYOR'

Robotik cerrahinin ise Türkiye'de kamu hastanesi olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte sadece 8 merkezde yapılabildiğini kaydeden Doç. Dr. Çakır, "Biz de artık bu tür ameliyatları robotik cerrahi kullanarak yapıyoruz. Robotik cerrahi, diğer yöntemlere göre altın standartta bir yöntem. Hasta için ciddi konfor sağlamakta. Ameliyatta kanama gibi riskler, cerrahın el titremesi gibi hasletleri robotik cerrahide olmamakta. Tümörler, karın duvarına kesi yapmadan, doğal delikler dediğimiz ağız, makat ya da kadınlarda rahim kanalı vasıtasıyla çıkarılıyor" dedi.

Robotik cerrahi ameliyatını ilk olarak 2017 yılında yaptıklarını kaydeden Doç. Dr. Çakır, "İrfan Bey bizim 15'inci hastamız. Tümörü makat deliğinden itibaren yaklaşık 3'üncü santimdeydi. Yaklaşık 4 saatlik ameliyatla hastalıklı 60 santimlik bölümü makattan dışarı çıkardık" diye konuştu.

'AMELİYATA HAZIRLANIRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİM'

İnşaat işçisi İrfan Berk ise hastalığının tanısının 10 ay önce konulduğunu belirterek, "Aslında bu ameliyatı şubat ayında olacaktım. Kemoterapi bittikten sonra ameliyata alınacaktım ama kalbim müsaade etmedi ameliyat olmama. İlaç tedavisi görürken kalp krizi geçirdim. Kalbime stent takıldı. Doktoruma durumu anlatınca 'Kanserden yaşarsın, ama kalpsiz yaşayamazsın, önce o tedaviler bitsin' dedi. Önce kalbime stent takıldı, ilaç tedavilerim bitti, 3 gün önce de ameliyat oldum" dedi.

'DOKTORUM HAYATIMI BANA GERİ VERDİ'

Ameliyatın ardından kendisini çok iyi hissettiğini sözlerine ekleyen Berk, "Kanser dendiğinde çok üzülmüştüm. 'Sonum ne olacak?' diye çok düşünmüştüm. Doktorum hayatımı bana geri verdi. Herkese çok teşekkür ederim. Şu anda eskisinden daha iyiyim. Allah herkesten bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.



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