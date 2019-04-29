Kanserle tedavide Küba yönetimi

Kübalı onkologların ülkelerinde geliştirdikleri kanser tedavileri, kanser aşıları bir süredir kanser hastalarının ilgi alanına girmiş durumda. Bu aşılar ve tedaviler için Küba'nın yolunu tutan isimler her geçen gün artıyor. Küba’ya gitmeyi düşünen Türk ve yabancı hastalar için İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi merkez haline geliyor. Kansere karşı araştırmalarıyla özellikle son yıllarda öne çıkan Küba Onkoloji Enstitüsü ile yapılan işbirliği kapsamında, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Kübalı medikal onkologlar görev almaya başladı. Kübalı onkologlar, her türlü kanser hastasının değerlendirildiği hastane onkoloji konseyinde değerlendirme sürecinde yer alıyorlar.

KANSERLE TEDAVİDE KÜBA YÖNTEMİ

Sırada İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Küba Onkoloji Enstitüsü Merkezi’nin kurulması var. Merkezin kurulmasıyla birlikte, Türk hekimlerimiz de Küba’daki kanser araştırmalarına katılacak. İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi hekimleri Küba’daki kanser araştırmalarını bizzat yerinde görebilecek. Ayrıca Kübalı hekimler ve tıp öğrencileri de İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nin kanser çalışmalarını Türkiye’de gözlemleyebilecek. 2020 yılında Küba’da düzenlenecek olan Dünya Kanser Kongresi’ne İstanbul Okan Üniversitesi ve Küba Onkoloji Enstitüsü ortak bir bilimsel çalışma ile katılmayı hedefliyor.

KANSERE BİRLİKTE SAVAŞ AÇTIK

Merkezin kurulmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere Türkiye’ye gelen Küba Onkoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lorenzo Angulo Anasagasti basın toplantısında “Küba ve Türkiye olarak, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi ile yaptığımız işbirliği kapsamında kansere savaş açtık. Küba’da çok önemli biyoteknolojiye sahibiz. Yeni inovatif ürünler elde etmiş durumdayız. Hem yüksek teknolojiye hem de buna hizmet eden insan gücüne sahibiz. Bu sayede doğru ürünleri, doğru şekilde kullanacak doktorlar Küba’da olduğu gibi artık İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde kanserli hastalar için görev başında. Kanser hastalarına en uygun tedaviyi oluşturmak için birlikte, işbirliği içinde çalışıyoruz” diye konuştu.

ÖZELLİKLE CİLT KANSERİ KONUSUNDA

PATENTİNİ ALACAĞIMIZ YENİ ÇALIŞMALAR VAR

Okan Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alper Demirarslan “Küba’da her türlü kanserle savaşmak için 1960’larda araştırma ve tedavi için kurulan Küba Onkoloji Enstitü ile birlikte Türkiye’de de kansere savaş açtık. Kanser savaşımızı hızlandırmak üzere Kübalı onkologlar modern dünyanın kullandığı tedavilerle hastanemizin Kanser Konseyi’nde görev alıyorlar. Hasta dosyasını komite ile birlikte inceliyor, hastayı muayene ediyor ve tedaviyi kararlaştırıyorlar. Doğru hastaya, doğru ilacın, doğru dozda uygulanması bir sistem. Sayın Lorenzo ve ekibinden de bu sistemin sürdürülmesi konusunda destek alıyoruz. Sayın Lorenzo yaklaşık 17 çalışmayı da yanında Türkiye’ye getirdi. Çalışmaların büyük kısmı ürüne dönecek. Özellikle cilt kanseri konusunda önemli yeni tedavi çalışmaları var. Biz de bunların patentini alacağız. Bu yeni ilaçların en büyük özelliği, kanser üzerinde etkilerinin büyük olması ancak yan etkileri de çok düşük. İşbirliğimiz sonucunda farklı tümörlerde kullanılan farklı moleküller ile tümörlerde yüksek etki elde edilebilecek” dedi.

2000 HASTA BAŞVURDU

İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Merkezin önemini “Kanser hastalarının son çare olarak gittiği Küba’nın sağlık hizmetini İstanbul’a, hastanemize taşıdık. Bu sayede Asya’dan, Avrupa’dan, Ortadoğu’dan hastalar da hastanemize geliyor. Örneğin Kübalı doktorların hastanemizdeki ilk hastası Romanya’dandı. Ülkemize döviz getirerek sağlık turizmine de katkı sağlıyoruz” cümlesiyle belirtti. Okan, ayrıca şu ana kadar Kübalı onkologlara 2 bin hastanın başvurduğunu, bunların 200’ünün muayene olduğunu da aktardı.