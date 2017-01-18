Kansere karşı yeni umut mu?.. Ukraynalı bilim insanının buluşu çığır açabilir

Ukraynalı genç bilim insanı Olga Brovarets’in DNA’ların mutasyonu ile ilgili çalışmasının kanser tedavisinde çığır açabileceği belirtiliyor.Ukrayna basınında yer alan habere göre, Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Moleküler Biyoloji ve Genetik Enstitüsü öğretim görevlisi Olga Brovarets, henüz 29 yaşında önemli bir başarıya imza attı. Genç bilim insanının, DNA’ların mutasyonunun özellikleri ile ilgili yaptığı çalışmaların, ileride kanserin iyileştirilmesine önemli katkı sağlayabileceği yazıldı.Hangi kromozomların ne şekilde mutasyona uğradıklarını ortaya koyan Brovarets, “Buluşum henüz araştırma aşamasında olmasına rağmen, ABD’li meslektaşlarım laboratuvar ortamında hesaplarımın doğruluğunu ortaya koydular. Bugüne kadar DNA’nın nasıl ve neden mutasyona uğramaya başladığı anlaşılmış değildi. Ancak artık bunun yasalarını bilerek, DNA’ların mutasyonunun yol açtığı, örneğin kanser gibi hastalıkların tedavisinde önemli ilerleme sağlanabileceği ümit edilebilir” dedi. Uluslararası bir ödül kazanarak, buluşunun patent hakkını almak istediğini belirten bilim insanı, ABD, Kanada, İspanya gibi ülkelerdeki üniversite ve bilim kuruluşlarından teklifler aldığını söyledi.