Kanserden ölen 8.2 milyonun 4 milyonu erken ve önlenebilir (2)

TÜRKİYE'DE HER GÜN 450 KİŞİYE KANSER TEŞHİSİ KOYULUYOR

Türkiye'de her gün yaklaşık 450 kişi kanser teşhisi alıyor, yılda ise 163 bin 500 kişide yeni kanser vakası teşhis ediliyor.

Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin kanser haritası açıklandı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) Başkan Yardımcısı Dr. Bekir Keskinkılıç'ın açıkladığı verilere göre, erkeklerde hala en sık görülen kanser türü hala akciğer kanseri iken kadınlarda ise meme kanseri.

EN BÜYÜK NEDEN HALA TÜTÜN ÜRÜNLERİ

En sık görülen ve ölüme en çok neden olan akciğer, kolorektal, mide ve mesane kanserlerinin hepsinde tütün kullanımının en önemli etken olduğu görülüyor. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın da erkeklerde tütün kullanımına bağlı gelişen 27 bin 700 kanser vakası olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı detaylı kanser raporunda ise son 5 yılda, erkeklerde tütün ürünlerine bağlı gelişen kanser sıklığında azalma görülse de tütün kullanımının yeniden artış gösterdiği ve bunun gelecek yıllardaki kanser istatistiklerinde artışa neden olabileceği belirtildi.

Kadınlarda ise mesane, bağırsak (kolorektal), pankreas, mide, ağız, farinks, özofagus, karaciğer, larinks, akciğer, serviks, over, böbrek ve lösemi kanserleri de tütün ile ilişkilendirildiğinden, kadınlarda kanserden ölümlerde de yine tütünün önemli bir etken olduğu görülüyor. Çocukluk çağı kanserlerinde ise löseminin en sık görülen kanser türü olduğu kaydedildi.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 20'SİNİN NEDENİ KANSER

Ölüm nedeni istatistiklerine bakıldığında, kanserin tüm ölümlerin yüzde 20'sine neden olduğu açıklandı. 2015 yılı içinde 49 bin 946 erkek ve 27 bin 22 kadın kanser yüzünden hayatını kaybetti. Gırtlak, soluk borusu, bronş ve akciğerin kötü huylu tümörü erkeklerde 20 bin 388 kişi ile en fazla ölüme neden olurken, kadınlarda ise meme kanseri 3 bin 853 kişi ile en yüksek sayıda ölüme neden oldu. Yine Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bir yıl içinde yaklaşık 17 bin kadına meme kanseri teşhisi koyulurken, toplamda gelişen kanser vakalarının 6 bininin nedeninin obezite olduğu tahmin ediliyor.

ERKEN TEŞHİS İÇİN TARAMA

Erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri çok sık görülürken, her iki cinste de bağırsak (kolorektal) kanseri en sık görülen üçüncü kanser türü. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerisiyle Türkiye'de de ilk sıralarda yer alan meme, rahim ağzı, bağırsak kanserleri için toplum tabanlı tarama programları yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılında 2 milyon 17 bin 128 kişiye meme kanseri, 2 milyon 898 bin 424 kişiye rahim ağzı kanseri ve 1 milyon 708 bin 25 kişiye de bağırsak kanseri taraması yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin her birinde en az bir adet olmak üzere toplam 208 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bulunuyor ve kanser taramaları bu merkezde yaptırılabiliyor.

Buse ÖZEL /