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Kanser tedavisinde 'uzay neşteri'

SAĞLIK 18.01.2020, 09:51
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Kanser tedavisinde 'uzay neşteri'
SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Ünitesi'ndeki 'CyberKnife' sistemiyle hastalar, ameliyatsız kanser tedavisi olabiliyor. Halk arasında 'Uzay Neşteri' olarak da bilinen radyocerrahi robotik sistemle, kanserli hücreye nokta atışı yapılıyor. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, sistemin sağlık turizmi açısından önemli olduğunu belirterek, "Hastalarımızın, 'bu tedavi farklı bir tedavi' diyerek korkmasına gerek yok" dedi.
Tümörlere kesme işlemi ve anestezi olmadan çok büyük doğrulukla müdahale imkanı tanıyan 'CyberKnife' sistemi, hastalığı çevreleyen sağlam doku ve organları da koruyarak hastalara, ışın tedavisi imkanı sunuyor. Milimetreden daha hassas doğrulukla tümör tedavisi yapan robotik ışın tedavisi sistemi 'CyberKnife'; Türkiye'de sadece 5 kamu hastanesinde bulunuyor. Bu hastanelerden biri olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Ünitesi'nde 'CyberKnife' radyocerrahi robotik sistemle, yılda 400 hasta tedavi ediliyor. Halk arasında 'Uzay Neşteri' olarak bilinen cihaz sayesinde, hastalar, ameliyatsız kanser tedavisi oluyor. Sistemle, hastanın kanserli hücresine de nokta atışı yapılıyor. Bulunduğu yerden dolayı cerrahi müdahale imkanı olmayan özellikle beyin tümörlerinde, 'CyberKnife' ile kanserli hücre tamamen yok edilirken, sağlam dokular ise hasar görmüyor.
'DEVLET GÜVENCESİ ALTINDA BİR HİZMET'
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak geniş bir yelpazeye hizmet verdiklerini anlatan Başhekim Doç. Dr. Ahmet Şen, şöyle konuştu:
"Onkoloji Hastanesi'nde bulunan 'CyberKnife' sistemi, Türkiye'de 5 kamu hastanesinde yer alıyor. Bu durum hastanemizin niteliğini de artırıyor. Hasta portföyümüz oldukça geniş. Sadece Samsun değil, Karadeniz Bölgesi'ne hizmet veriyoruz. Alanında tecrübeli bir ekibimiz var. Bölge hastanesi olduğumuz için uzaktan gelen hastalarımızın, yatarak tedavi olma imkanı da var. 64 yatakla bu hastalarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. 2013 yılından beri bu cihaz hizmet veriyor, yıllık ortalama 400 hasta bu cihazla tedavi oluyor. Hastalarımızın, 'bu tedavi farklı bir tedavi' diyerek korkmasına gerek yok. Normal bir emar veya tomografi çekinir gibi bir işlem yapılıyor. Bu sırada herhangi bir iğne veya farklı acı hissetme söz konusu değil. Bu konuda hastalarımızın rahat olması gerekiyor. Hastanemize bu cihaz için müracaat eden hastalarımızdan herhangi bir ek ücret talep edilmiyor. Devlet güvencesi altında bir hizmettir. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak sağlık turizmi noktasında da yetkiliyiz, bu tedavi de sağlık turizmi açısından oldukça önemli bir yer tutuyor" dedi.
'KEMOTERAPİ ALAN HASTALAR İÇİN DE UYGUN'
Bu cihazın Karadeniz Bölgesi'nde tek olduğuna dikkat çeken Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı ve İdari Sorumlu Hekim Uzm. Dr. Nilgün Şahin de sisteminin radyocerrahi bir cihaz olduğunu belirtti. Şahin, "Halk dilince 'Uzay Neşteri' olarak biliniyor. Beyin metastazları, ikinci seri kafa içi tümörleri, iyi huylu tümörler, prostatta kısa süreli tedavilerde çok efektif bir tedavi yöntemidir. Yıllık 400 hastaya hizmet veriyoruz. Çok yüklü bir ışını bir anda ve kısa süre içinde tümörlü alana gönderiyoruz. Tedavi 1 ile 5 gün arasında değişiyor. Bu cihazla özellikle prostat tümörleri olan yüksek riskli hastalarımıza robotik emarti yapıyoruz. Bu işlemi de Türkiye'de sadece biz yapıyoruz. Başarı oranımız çok iyi seviyelerde ancak bunu yüzde olarak vermek mümkün değil. Kemoterapi alan hastalarımız için de uygun bir tedavidir. Sadece çocuk hastalara hizmet veremiyoruz" diye konuştu.
İŞLEM YAKLAŞIK 20 DAKİKA SÜRÜYOR
Tedavinin işleyişi hakkında bilgi de paylaşan Uzm. Dr. Şahin, "Hasta buraya geliyor, dosyasını hazırlıyoruz ve eğer endikasyon koyduysak hemen bir planlama yapıyoruz. Bu cihaza uygun emar fizyon da yapıyoruz. Yaptığımız fizyon ile beyin emarını, çektiğimiz planlamanın üstüne koyuyoruz. Daha sonra bölgedeki kitleyi çiziyoruz, ardından hastayı tedaviye alıyoruz. Hastamızı tedavi masasına yatırıyoruz, gerekli koordinatları belirliyoruz. Bir robotik kafamız var, bu kafa aynı alana 100 kez ışın veriyor. İşlem yaklaşık 20 dakika sürüyor, daha sonra hastamızı kaldırıyoruz. Bu cihaz kanserli hücreye nokta atışı yapıyor. Diğer cihazlardan farkı ise bir tümöre, bir anda çok fazla ışını vermesi" dedi.

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