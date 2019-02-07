Kanser okulu başlıyor

İSTANBUL, () - MEMORIAL Bahçelievler Hastanesi’nde düzenlenecek Memorial Kanser Okulu, kanserle mücadeleye ‘eğitim’ kimliği kazandıracak. Etkinliğin ilk programı 9 Şubat Cumartesi günü ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Dünyada, her yıl yaklaşık 15 milyon kişinin kansere yakalandığı biliniyor. Kanserdeki artış hızına bağlı olarak gelecek 10 yılda, 20 milyon yeni kişiye de kanser tanısı konulacağı öngörülüyor. Kanser tedavilerinde son 10 yıldaki gelişmeler ise, hastaların yaşam süresi ve kalitesini de önemli ölçüde etkiliyor. 2000 yılından önce 3 kanser hastasından yalnızca birinin şansı varken, günümüzde artık 3 hastadan ikisi kanserden kurtulabiliyor.

Toplumun, kanserle tanışmadan onunla yüzleşmesini sağlamak için düzenlenen Memorial Kanser Okulu, kanserle mücadeleye ‘eğitim’ kimliği kazandırmayı amaçlıyor. Kanser olgusu ile ilgili kaygıyı azaltmak, kanser tedavisinin başarısında erken teşhisin önemini vurgulamak ve bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla hasta ve hasta yakınlarını bir araya getirmek hedefleniyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi’ndeki ilk program 9 Şubat Cumartesi günü ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kanser teşhisi ve tedavisinde yeni yaklaşımlar başlığı altında yapılacak ilk programda, Prof. Dr. Akın Yıldız ‘Kanserde Tıbbi Görüntüleme’, Prof. Dr. Fazilet Öner Dinçbaş ‘Kanserde Işın Tedavisi’ ve Doç. Dr. Kezban Nur Pilancı ise ‘Kanserde İlaç Tedavileri’ hakkında bilgi verecek.