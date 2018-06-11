Kanser araştırmalarında kullanılacak 3 boyutlu biyo-yazıcının yüzde 85'i tamamlandı 

İSTANBUL, () - YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) NEU3D Laboratuarı tarafından yapılan ve doku mühendisliği, biyomalzeme, kanser ve ilaç araştırmaları alanında önemli bir cihaz işlevi görecek olan 3 boyutlu biyo-yazıcının yüzde 85'i tamamlandı. Yazıcının testlerine ise yıl sonunda başlanacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, canlı hücreler ile biyomateryallerin birleştirilip 3 boyutlu baskı teknikleri kullanılarak, doğal doku karakteristiklerini maksimum olarak taklit eden yapıların üretilmesi için kullanılan 3 boyutlu biyo-yazıcının, yüzde 85’inin tamamlandığı ve yılsonunda testlerine başlanacağı belirtildi. Cihaz sayesinde canlı hücrelerden doğal boyutlarda organ, kas ve kemik dokusu üretimi yapılabilecek.

YILSONUNDA TESTLERE BAŞLAYACAK

Projenin ikinci yılında donanım ve yazılımın yüzde 85’inin tamamlanmış durumda olduğunu ve bu aşamaların ardından yıl sonunda hücre testlerine başlamayı düşündüklerini söyleyen Proje Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Emil Mammadov, “Şu anda biyo-yazıcılar, birçok araştırmaya yardımcı olmak için doku ve doku benzeri yapıları basmak için kullanılıyor. İstenen doku veya organ, 3 boyutlu doğal hidrojel tabakası içine yerleştirilmiş canlı hücrelerin biyo-baskısı ile elde ediliyor” diye konuştu.

“HAREKET VE KOORDİNAT TESTLERİ YAPILIYOR”

Cihazın donanım ve yazılımında temel 3 boyutlu biyobaskı için gereken hamlelerin tamamlandığını, hareket ve koordinat testlerinin başladığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Mammadov, “Bu yılın sonunda projenin diğer araştırmacıları olan Doç. Dr. Eda Becer ve Prof. Dr. Seda Vatansever’in yardımıyla hücre kültürü ve 3 boyutlu baskı testlerine geçilmesini planlıyoruz” dedi.

“BİTİNCE ÇOK ÖNEMLİ BİR CİHAZA SAHİP OLMUŞ OLACAĞIZ”

Gelinen aşamanın oldukça umut verici olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Mammadov, ”Bu proje sayesinde doku mühendisliği, biyomalzeme, kanser ve ilaç araştırmaları alanında çok önemli bir cihaza sahip olacağız. Aynı zamanda bu proje, çeşitli yenilikçi biyomateryaller üzerinde araştırma yapılmasına izin vererek biyomalzeme bilimi alanında da önemli ilerlemeler kaydedilmesine katkıda bulunacak. Cihaz sayesinde canlı hücreler ile biyomalzemelerin 3 boyutlu baskı ortamındaki uyumu da araştırılabilecek. Belki de bu biyo-bileşenler, gelecekte orijinal vücut parçaları için ikame, hatta iyileştirme olarak kullanılabilecektir” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Birçok merkezde biyo-yazıcı çalışmalarının yürütülmekte olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Mammadov, “Çeşitli şirket ve araştırma merkezleri kendi 3 boyutlu biyo-yazıcısını üretmiş durumda. Yakın Doğu Üniversitesi olarak bu gelişmelere ayak uydurmak ve bu yenilikçi yaklaşımı benimseyen ilk merkezlerden biri olmak amacıyla 2016 yılında bu proje için benim sorumluluğumda YDÜ Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğü’ne başvurulmuş ve üniversitemizin öz kaynakları kullanılarak proje için destek alınmıştır. Cihazın üretimi Kıbrıs’ın NEU3D Laboratories’de yapılmış ve yürütülen çalışmalar projenin ikinci yılında ilk meyvelerini vermeye başlamıştır” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Mammadov, cihaz tasarımının Ersin Aytaç ve Emil Mammadov, cihaz üretim ve montajının Ersin Aytaç ve Ali Türk, elektrik ve elektronik aksamının Görkem Say ve Berk Yılmaz, yazılımının ise Nurullah Akkaya ve Tolga Yırtıcı tarafından yapıldığını belirtti.

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