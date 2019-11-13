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"Kanlı idrar mesane kanseri tanısında önemli bir belirti"

Ürüloji uzmanı Doç. Dr. Murat Tolga Gülpınar, en sık rastlanılan ve mesane kanseri tanısı koyduran belirtinin kanlı idrar yapmak olduğunu söyledi. Sigara içmek ve sigara dumanına maruz kalmanın da her iki mesane kanserinden birinin sebebi...

SAĞLIK 13.11.2019, 15:00
"Kanlı idrar mesane kanseri tanısında önemli bir belirti"
Ürüloji uzmanı Doç. Dr. Murat Tolga Gülpınar, en sık rastlanılan ve mesane kanseri tanısı koyduran belirtinin kanlı idrar yapmak olduğunu söyledi. Sigara içmek ve sigara dumanına maruz kalmanın da her iki mesane kanserinden birinin sebebi olduğunu kaydeden Gülpınar, kimyasal maddelere maruz kalmanın da mesane kanserine neden olabileceğine dikkat çekti. 

En sık rastlanılan ve mesane kanseri tanısı koyduran şeyin kanlı idrar yapmak olduğunu ifade eden Emsey Hospital Üroloji uzmanı Murat Tolga Gülpınar, "Daha az sıklıkla idrar yapmakta sancı, sık idrar, boşaltamama hissi gibi belirtiler de olur. Bu yakınmalarla doktora gidildiğinde  her hastaya ultrason grafi uygulanır. Ultrasonda saptanan kitleler daha ayrıntılı incelenirler. Kitle saptanmayan hastalarda sitoloji önemli bulgular verebilir.  Mesane kanserinin kesin  tanısı SİSTOSKOPİ ile konur. Sistoskopi , mesanenin içerisinin bir kamera yardımı ile muayene edilmesidir" diye konuştu.

MESLEKTE KİMYASAL MADDELERE MARUZ KALANLAR RİSK ALTINDA

Kimyasal maddelerin her iki mesane kanserinden birinin nedeni olduğu belirtiliyor. Bu nedenler arasında sigara dumanından çeşitli mesleklerde maruz kalınan kimyasal maddelere uzanan bir liste yer alıyor. Özellikle boya sanayii, metal ve petrol ürünleri ile çalışan mesleklerde mesane kanserine daha sık rastlanılabildiğinin altını çizen Gülpınar, "Mesane kanserinde de ailesel özellikler var, genetik olarak risk taşıyanlar daha dikkatli olmalı. İçme suyunda arsenik ve bazı karsinojenler karıştığında da risk artıyor. Kalıcı saç boyaları kullanan hanımlar eğer genetik yatkınlıkları da varsa mesane kanseri için tehlike altındalar’’ dedi. 

CERRAHİ MÜDAHALE YAPILMALI

Sistoskopik olarak mesaneye girildikten sonra saptanan tümörün bir enerji kaynağı kullanılarak çıkartıldığını anlatan Gülpınar, "Çıkartılan dokuların mesaneyi yeterli olarak örneklemesi, uygun derinlikte olması gerekmektedir. Ameliyat sonrası hastaya bir idrar sondası takılır ve hastanede 1-2 gece kalması gerekebilir. Tümörden alınan örnekler patolojiye gönderilir, yaklaşık 1 haftada patoloji sonucu alınır. Patoloji sonucuna göre hastalık yüzeyel veya kas tabakasını tutmuş hastalık olarak sınıflandırılır." dedi. 

Gülpınar şöyle konuştu;

"Yüzeysel mesane tümörlerine sahip hastalar, üroloji doktorlarının kendilerine önerdiği sıklıkta muayene ve sistoskopik kontrollerini olurlar. Kontroller sırasında nüks ederse süreç tekrar edilir ve bazen nüksü azaltmak için mesane içine ilaçlamalar yapılabilir. Kas tabakasını tutan mesane kanserleri için artık mesaneyi korumak mümkün olmaz. Bu hastalara radikal sistektomi dediğimiz mesane, prostat, er bezleri ve idrar kanalının bir kısımının çıkartılmasını içeren operasyon yapılır. Çıkartılan mesanenin yerine bir barsak parçası alınrak yeni bir idrar yolu oluşturulur."

 

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