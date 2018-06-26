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Kanal tedavisi sonrası uzun süren ağrılara dikkat

İSTANBUL Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Dilara Arslan, kanal tedavisi sonrası ağrıların uzun süre devam etmesi halinde dişin, hekim tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Diş...

Kanal tedavisi sonrası uzun süren ağrılara dikkat
İSTANBUL Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Dilara Arslan, kanal tedavisi sonrası ağrıların uzun süre devam etmesi halinde dişin, hekim tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Diş ağrılarının dikkatli klinik ve radyolojik incelemeler ile yapılan analizler sonucunda kaynağının tespit edilebileceğini belirten Arslan, hissedilen ağrının kaynağı tespit edilerek konservatif (koruyucu) yaklaşımlarla ya da daha radikal bir karar olan kök kanal tedavisi uygulaması ile hastadan fonksiyon kaybı olmaksızın bu ağrıların önüne geçilebileceğini belirtti.

“KANAL TEDAVİSİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Kanal tedavilerinin günümüz teknolojilerinin sunduğu donanımlar ile birlikte yüzde 90 oranında tek seans da yapılabilir duruma geldiğine vurgu yapan Arslan, dişin enfeksiyon derecesinin işaretçileri göz önünde bulundurularak hekim tarafından belirlenen seans ve seanslar sonrasında ideal bir kaplama ile kanal tedavilerinin tamamlanacağını kaydetti. Arslan, “Kanal tedavisinin bitimi sonrasında ilk bir hafta içinde hastada gelişen hafif şiddette ağrılar veya giderek azalan ağrıları beklenen bir durumdur. Daha uzun sürelerde devam eden ve dişin fonksiyona girmesini engelleyen ağrıların hekim tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerekir” dedi.

“DİŞ AĞRILARI DİNMİYORSA MUTLAKA HEKİME BAŞVURUN”

Dişin tipi ve anatomik lokalizasyonu, randevu sayısı, kanal tedavisi sırasında kullanılan enstrüman ve solüsyonlar, kullanılan teknikler gibi kanal tedavisi sonrası gelişen bu ağrıların seviyelerini etkileyen pek çok faktör bulunduğunu belirten Arslan, ‘’Kanal tedavisi tamamlanmasından sonra bir hafta geçmiş olmasına rağmen şikayetlerde azalma görülmeyen durumlarda, hasta mutlaka hekim ile irtibata geçmelidir ve süre gelen şikayetler klinik ve radyografik olarak tekrar gözden geçirilmelidir’’ diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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