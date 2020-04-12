Kan bağışçıları yasakta da umut olmaya devam etti

İçişleri Bakanlığı’nın 48 saatlik sokağa çıkma yasağı tedbirleri kan bağışı ve immün plaza hizmetlerini kapsamıyor. Kızılay’ın düzenli kan bağışçıları, hafta sonu da kan bekleyen insanlara umut oldular

30 Büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan sokağa çıkma yasağı devam ederken kan bağışı yapan vatandaşlar hastalara umut olmaya devam etti. İçişleri Bakanlığı’nın 48 saatlik sokağa çıkma yasağı tedbirleri kan bağışı ve immün plaza hizmetlerini kapsamıyor. Türk Kızılay’ın düzenli bağışçıları, kendilerine Kızılay’dan gelen SMS’i güvenlik güçlerine göstererek kan bağışı için ilgili merkezlere gidebiliyorlar. Kızılay’ın düzenli kan bağışçıları hastanelerde kan ihtiyacı olan insanlara destek için bağış noktalarına koştular.

Düzenli bağışçı olmak bir ayrıcalık

Türk Kızılay’a 2 veya daha fazla kan bağışı yapan vatandaşlar “düzenli bağışçı” statüsünü alıyor. Türk Kızılay’a gönüllü olarak düzenli kan bağışında bulunan bağışçılara anı olarak kalması için madalya/ödül de veriliyor. Türk Kızılayı’na Kan Bağışı Merkezi fark etmeksizin 10 kez bağış yapan bağışçıya BRONZ MADALYA, 25 kez bağış yapana GÜMÜŞ MADALYA, 35 kez bağış yapana ALTIN MADALYA, 45 kez bağış yapan bağışçıya da PLAKET takdim ediliyor. Madalya ve plaketler hak edilen yılın bir sonraki senesinde 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü itibari ile Kan Bağışı Merkezlerinden teslim ediliyor.

Stoklar kritik seviyede

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, hayatın akışını değiştiren Covid-19 salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığını belirterek, “Türkiye’nin bin 500’ü aşkın hastanesine her gün 9 bin ünite kan sevkiyatı yapılıyor ve kan ihtiyacı bitmiyor. Kan laboratuvarlarda yapılamayan bir doku ancak bir insan bir başkasına bağışlarsa o insan hayata tutunabiliyor yoksa hayata tutunamıyor. Bugün bizim günlük 9 bin olan kan bağışlarımız 2 binlerin altına düştü. Stoklarımız da 50 binlerde, biz bunların 100 binlere yakın olmasını bekleriz. Çünkü hep en kötü senaryoya göre kendimizi hazırlamak isteriz” dedi.