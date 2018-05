Kalp ve akciğer yetersizliğine karşı, taşınabilir kan pompası cihazı üretilecek

İZMİR'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile bir tıbbi cihaz firması arasında, ileri derecede kalp ya da akciğer yetersizliği yaşayan hastaların kullanımı amacıyla taşınabilir kan pompası cihazı üretimi için ön protokol imzalandı.

DEÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü akademisyeni Prof. Dr. Erdem Silistreli tarafından geliştirilen taşınabilir kan pompasının üretimi hedefiyle bir ilaç firması ve DEÜ, patent lisanslama ön protokolü imzaladı. DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ve ilaç firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton arasında gerçekleştirilen protokol imza törenine Prof. Dr. Erdem Silistreli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Banu Esra Aslanertik ile çok sayıda akademisyen katıldı. Protokol, patentin ticari bir ürüne dönüşmesini sağlayacak ön hazırlıkların ve uluslararası alanda ticarileştirilmesi ile ilgili patent lisans sözleşmesinin çerçevelerini belirleyecek.

YILDA 3 BİN HASTADA UYGULANDI

Akademik girişimci ve buluşun sahibi Prof. Dr. Erdem Silistreli, mesleki deneyimleri, gözlemleri ve bir cerrah olarak her zaman hayati önem taşıdığına inandığı aspirasyon cihazının daha verimli, etkin ve ulaşılabilir olabilmesi fikriyle taşınabilir kan pompası projesini hayata geçirdiğini ifade etti. Prof. Dr. Silistreli yılda 3 bin hastaya taşınabilir kan pompası cihazının uygulandığını söyledi.

Bu ürünün piyasada bulunduğunu ancak yapılan çalışmayla tüm Türkiye'ye yayılıp açığın kapatılacağını belirten DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik de şöyle konuştu:

"Ürün, alanında stratejik öneme sahip. Bu ürün ülkemizin sağlık sektöründeki dışa bağımlılığını azaltacak. Teknoloji üreten ve bunu patentiyle satan bir ülke olmak, ithalat noktasında önemli bir giderin önüne geçecek. Böylece 2023 vizyonuna uygun ihracat hedeflerine uygun çalışmalar yapılması sağlanacak. Gelecek, Endüstri 4.0 ile birlikte inovatif ürünlerin devreye girdiği bir çağ olacak. Bilimsel çalışma ve özel sektör işbirliğinin yapılması iki tarafa moral verecek ve yeni istihdam imkanı ortaya çıkacak."

Cihazın katma değeri yüksek bir ürün olduğunu belirten Rektör Vekili Çelik, bir bilimsel çalışmayı imkanlar neticesinde hayatın içine sunabilmenin önemli olduğuna dikkat çekerek, bilimi hayatın her alanına dahil etmek için her türlü işbirliğine açık olduklarını anlattı.

'BİR ELMANIN İKİ YARISIYIZ'

Cihazı üretecek firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton ise sanayi ile üniversite arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek, 2016 yılında yaşamını yitiren babası İshak Alaton'un aile şirketini 2007 yılında cari açığın azalması umuduyla kurduğunu belirtti. Alaton şunları söyledi:

"Bir elmanın iki yarısı olduğumuzu ispat ettiğimiz bir gün yaşıyoruz. Bir ürünün keşfedilmesi etabında ne kadar üniversite yaratıcı ise biz de o rüyanın gerçekleşmesi ve daha çok hasta tarafından kullanılması için bir aracıyız. Babam Türkiye'de olmayan medikal sektöre girerek katma değeri en yüksek ürünlerin üretilmesini isterdi. Biz de onun açtığı yoldan gidiyoruz. Prof. Dr. Erdem Silistreli hocamızın buluşu, Türkiye'nin bu mala ihtiyacı güzel bir işbirliğine yol açtı."

ÜRÜNÜN HASTA SAĞLIĞINA KATKILARI

Taşınabilir kan pompası cihazı 'EMCO', vücuttan büyük pıhtıların çıkarılıp, bir süzgeçten geçirilerek kanın hastaya geri verilmesi işlemini yaparken, genel olarak ileri derecede dolaşım ve solunum yetmezliği olan hastalarda çok kısa sürede ve hastane ortamı dışında kır ve sokak koşullarında dahi takılabilecek. Bu yaşam destek ünitesi, gerek kalp ameliyatlarından çıkışta sorun yaşayan hastalarda, gerekse ağır kalp kirizi geçiren hastalarda, kalp ya da akciğer nakli bekleyenlerde, boğulma, zehirlenme ve benzeri durumlarda hem kalp hem akciğer yetmezliklerinde ya da ikisinin birden varlığında kullanılabilecek.



