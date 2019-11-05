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Kalp hastasına bir günde tedavi

DİYARBAKIR'ın Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, açık kalp ameliyatı gerektiren hastalığı olan Muhammed Çoban (21) ile Şükran Anuştekin (34), Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Şimşek tarafından yapılan kapalı yöntem...

SAĞLIK 05.11.2019, 10:30
Kalp hastasına bir günde tedavi
DİYARBAKIR'ın Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, açık kalp ameliyatı gerektiren hastalığı olan Muhammed Çoban (21) ile Şükran Anuştekin (34), Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Şimşek tarafından yapılan kapalı yöntem müdahale ile bir günde tedavi edildi. 
Diyarbakır'da oturan Muhammed Çoban ile Şükran Anuştekin, bir süre önce hipertansiyon şikayetiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada doktorlar tarafından yapılan detaylı muayenede Çoban ile Anuştekin'e tıp dilinde 'Aort Koarktasyonu' olarak bilinen kalpteki ana damarın darlığı teşhisi konuldu. Ölüme sebep olabileceği bilinen hastalığı taşıyan Çoban ile Anuştekin, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ne sevk edildi. 
Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Şimşek ve ekibi, Çoban ile Anuştekin'i 20 gün boyunca tedaviye hazırladı. Hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Çoban ile Anuştekin'e kasık kısmından yapılan ameliyatsız yöntemle müdahale edildi. Hastalar, başarılı geçen operasyonun ardından 24 saat sonra sağlıklarına kavuşarak, taburcu edildi. 
'BÖLGEDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK'
Böyle bir müdahalenin 2014'ten bu yana bölgede hiçbir hastanede yapılmadığını belirten Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Hakkı Şimşek, bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, Çoban ile Anuştekin'i açık kalp ameliyatına ihtiyaç duymadan kapalı yöntemle bir günde tedavi ettiklerini söyledi. Hastaların artık Ankara ve İstanbul'a gitmek zorunda olmadıklarını, bu hastalığın tedavisini cerrahi müdahale olmadan Diyarbakır'da gerçekleştirebildiklerini anlatan Şimşek şöyle konuştu:
''Hastalarımız yıllarca güçlü tansiyon ilacı kullanıyordu. 3 ay önce Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlar teşhis koymuşlar. Aort Koarktasyonu dediğimiz kalbin vücuda kan pompaladığı ana damarımız olan Aort, sağ kol ve beyine giden damarları verdikten sonra, sol kol damarını verir vermez ciddi ileri derecede bir darlık var, buna Aort Koarktasyonu diyoruz. Bu, vücudun gövde, göğüs ve bacakları besleyen kısım, damarın o bölgeden gitmiş olması, bacaklarda ağrı, vücudun alt yarısında nabzın tansiyonun düşüklüğü, erken yorulma. Vücudun üst yarısında darlığın yukarısında beyne ve kollara giden damarlardaki artıştan dolayı vücudun üst yarısında ise ciddi bir tansiyon yüksekliği, burun kanaması, baş ağrısı, hatta ileri evrelerde beyin kanamasına kadar gidebiliyor. Dolayısı ile genç hastalarda hipertansiyon olduğunda bizim bu hastalığı ciddi anlamda düşünmemiz lazım. Fizik muayene dediğimiz sırt bölgesinden üfürüm alınması, fizik muayenedeki bulgumuz ve Tomografi ile de tanı konabiliyor. Bu hastamıza da 3 ay önce tanı konmuştu. Daha önce açık kalp ameliyatı ile yapılan bir müdahale iken, son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve biz girişimsel kardiyologların tecrübelerinin artması sonucu bu hastalığı artık ameliyata gerek duymadan kapalı yöntemle kasıktan girerek tedavi edebiliyoruz. Bu kadar büyük bir ameliyat gerektiren vakalara önceki gün kapalı yöntemle müdahale ederek, hastalarımızı 24 saat sonra taburcu ettik" dedi. 
HASTA YAKINLARINDAN TEŞEKKÜR
Operasyon sonrası sağlığına kavuşan hastalardan Muhammet Çoban'ın babası Nezir Çoban ile Anuşteki'nin yakınları, yapılan müdahalenin başarıyla sonuçlandığını belirterek, Şimşek ve ekibine teşekkürlerini iletti. 


 
 

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