Kalp hastası minik Abdulkadir yardım bekliyor

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te 33 yaşındaki Ahmet ve 27 yaşındaki Emine Karaşahin çifti, doğuştan kalp yetmezliği hastası olan bebekleri 1 yaşındaki Abdulkadir'in ameliyat olması gerektiğini, ancak maddi durumlarının yetersiz olduğunu söyledi.

Akkent Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuklu Karaşahin çiftinin en küçük çocukları Abdulkadir'de kalp yetmezliği hastalığı teşhis edildi. Karaşahin çifti, minik Abdulkadir'in 60 bin liraya ameliyat olabileceğini ancak durumlarının yetersiz olduğunu söyledi.

Tamircilik yapan Ahmet Karaşahin, kızı İpek'in de çölyak hastası olduğunu belirterek hayırseverlere yardım çağrısı yaparak şöyle dedi:

"Oğlum bir yaşında. Doğduğunda doktorlar 'Cenazesini alın gidin' dediler ama oğlum yaşama tutundu. Sonra Adana'ya götürdük. Orada kalp ameliyatı oldu. Akciğerden kalbe giden yedek damar takıldı rahat nefes alabilmesi için. Şu anda bir daha ameliyat edilmesi lazım. Bir yıldan beri hastanede yatıyordu. Yetkililerden yardım bekliyoruz. İstanbul'dan bir tane doktor bulduk ama maddi açıdan zor durumdayım. Devlet ameliyatın az bir miktarını karşılıyor. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz."

Gözyaşları dökerek oğlunun sağlığına kavuşmasını isteyen Emine Karaşahin ise, "Zor bir durumdayız. Bir anne ne yaşıyorsa, onu yaşıyorum. Evladım iyileşsin, ne olursa olsun. Oğlumun kalbinin yarısı yok, ameliyat edilmesi lazım. Allah rızası için oğlumun ameliyat olabilmesine yardımcı olsunlar. Tek isteğim oğlumun sağlığına kavuşması. Doktorlar çocuğumun saatli bomba olduğunu söylüyor. Ne olacağını biz de bilmiyoruz. Acil ameliyat olması gerekiyor ama imkanımız yok" diye konuştu.



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