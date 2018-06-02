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Kalbinde üç odacık olan Eray bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu

BATMANLI ailenin, kalbinde 3 odacık bulunan 6 aylık bebekleri Eray Şahin, Konya'daki özel bir hastanede yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.  ​Batman'da oturan Şahin ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Eray bebek, doğuştan...

Kalbinde üç odacık olan Eray bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu
BATMANLI ailenin, kalbinde 3 odacık bulunan 6 aylık bebekleri Eray Şahin, Konya'daki özel bir hastanede yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. 
​Batman'da oturan Şahin ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Eray bebek, doğuştan kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 ay önce ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi. Burada bir hastanede tedaviye alınan Eray bebeğin, kalbinde üç odacık olduğu tespit edildi. Tıp dilinde 'Cor Triatriatum Sinistra' (üç odacıklı kulakçık) olarak bilinen rahatsızlık nedeniyle kalbin sol üst odacığına gelmesi gereken kanın, sağ üst odacığa yönlendirildiği tespit edildi. Bunun üzerine ameliyat yapılmasına karar verildi. Bir gün sonra Eray bebek, kalbi durdurularak ameliyat edildi. Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan minik Eray, tedavisinin ardından geçen salı günü taburcu edildi.
Baba Şuayip Şahin, "Eray'ın doğuştan bir rahatsızlığı vardı. Konya'ya geldik. Burada ameliyat ettiler. Şimdi çok şükür durumu gayet iyi" dedi.
ÜÇ ODACIK VARDI
Ameliyatın gerçekleştirildiği Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Uzmanı Dr. Mehmet Çelik, Eray bebeğinin sağlığına kavuştuğunu belirterek şunları söyledi:
"Eray bebek, hastanemize Batman'dan geldi. Doğuştan bir kalp rahatsızlığı bulunuyordu. Normalde kalbin iki tane ocağı olur, Eray bebekte bir odacık daha vardı. Bu ciddi olarak kalp fonksiyonlarını bozuyordu. Geldiği günün ertesine hemen ameliyata aldık. Kalbi durdurarak bu ameliyatı yaptık. Ameliyatla kalbin o fazladan olan bölmesini ortadan kaldırdık. Fizyolojik olarak iki kulakçık haline getirdik. Sonrasında yoğun bakım sürecinde kalp fonksiyonları toparlandı. Şu anda herhangi bir problemi yok.''
Çocuk Kardiyolojisi Dr. Mahmut Gökmedir ise, ''Eray bebeği muayene ettiğimizde kalbin sol üst odacığına gelmesi gereken kanın bir zar aracılığıyla sağ üst odacığa yönlendirildiğini tespit ettik. Yaptığımız cerrahi müdahaleyle sağlıklı çocuk kalbi haline getirildi. Hastamız geç kalması durumunda işimiz çok zor olacaktı" diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

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