Kalbi iki kez duran inşaat işçisinin mucize kurtuluşu

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, () - MERSİN'İN Tarsus İlçesi'nde fenalaşan inşaat işçisi 45 yaşındaki Mesut Aran'ın kalbi, götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde durdu. Yaklaşık 30 dakika kalp masajıyla hayata döndürülen Aran'ın kalbi, sevk edildiği Medical Park Tarsus Hastanesi'nde bir kez daha durdu. Burada da 20 dakikalık masajıyla kalbi çalışan Aran, ameliyatla tıkalı olan 3 damarı değiştirildi.

2 çocuk babası Mesut Aran inşaatta çalışırken mesai arkadaşı olan kayınbiraderi Mustafa Yılmaz'a, "Göğsümde ağrı var, kendimi kötü hissediyorum" dedi. Bunun üzerine Yılmaz, eniştesini otomobille Tarsus Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Acil servis doktorunun istediği tahlil sonuçları beklenirken, Mesut Aran aniden fenalaşıp bilincini kaybetti. Aran'ın kalbinin durduğunun anlaşılması üzerine acil servis ekibi kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık 30 dakika süren masajla kalbi çalışan Mesut Aran, ambulansla Medical Park Tarsus Hastanesi'ne sevk edildi.

3 DAMARI TIKANMIŞ

Acil servise girdiği dakikalarda kalbi duran Aran'a burada da 20 dakika kalp masajı yapıldı. Yeniden kalbi çalışmaya başlayan Aran'a anjiyo işlemi uygulayan Kardiyoloji Uzmanı Dr.Veli Kaya kalp damarlarından 3'ünün tıkandığını belirledi. Bunun üzerine Aran, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Özgür Mart ve ekibi tarafından bypass ameliyatına alındı. Mesut Aran'ın tıkalı 3 damarı değiştirildi. Aran, 7 gün yoğun bakımda tutulduktan sonra servise alındı.

ENDER GÖRÜLEN BİR DURUM

Op.Dr.Özgür Mart, Mesut Aran'ın üst üste iki kez kalbi durmasına rağmen hayatta kalmasının ender görülen bir olay olduğunu belirterek, ayrıca beyin, böbrekler ve karaciğer gibi organların bu süreçte zarar görmemesinin de büyük şans olduğunu söyledi.

Mesut Aran ise ilk acil servise girdiği dakikalardan sonrasını hatırlamadığını, gözünü açtığında kendisini yoğun bakımda bulduğunu belirterek, "2 kez kalbim durmuş. Yeniden hayata dönmüşüm. Beni hastaneye götüren kayınbiraderime ve müdahale eden tüm doktor, hemşire ve çalışanlara çok teşekkür ederim" dedi.