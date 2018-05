“Kahramanlık Köklerinde Var” projesi ile 2 günde 550 kök hücre bağışı yapıldı

MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi’nin sosyal sorumluluk platformu MEDİPOL C tarafından hazırlanan kök hücre bağışçısı toplamak için yapılan “Kahramanlık Köklerinde Var” projesi, hastalara umut olacak. MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi ev sahipliğinde başlatılan, Türk Kızılayı ve Türkiye Kök Hücre Koordinasyon merkezi (KKHKM-TÜRKÖK) koordinatörlüğünde yürütülen kampanyada 2 günde 550 kişi, kök hücre bağışçısı oldu.

Kampanya sözcüsü Medipol Mega Üniversite Hastanesi Patoloji Uzmanı Doç. Dr. İlknur Türkmen, kök hücre bağışçılık oranının yüzde 1'in altında olduğuna dikkat çekerek Türkiye'de tam 12 bin kişinin umutla kemik iliği nakli beklediğini belirtti. Gönüllülük esasına dayalı kök hücre bağışının hayat kurtardığını vurgulayan Doç. Dr. İlknur Türkmen, "Hastanemiz ev sahipliğinde, Türk Kızılayı desteğiyle gerçekleşen kök hücre bağışı kampanyamıza, gönüllü olarak katılan çalışanlarımızın sayısı iki günde 550 kişi oldu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden sonra grubun diğer hastanelerinde ve üniversite tarafında da benzer kampanyalar yapılmasını planlanıyoruz. Bu tür projelerin tedavi bekleyen hastalara umut olmak adına daha çok kurum tarafından hayata geçirilmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

"İLİK BEKLEYEN HASTANIN UMUDU OLDUM"

Kök hücre bağışçılarının ilk etapta kan örneklerinin alındığını ve bir hastaya umut olmak için bekleme sürelerinin böylece başladığını hatırlatan Doç. Dr. İlknur Türkmen,yakın zamanda kök hücre bağışı ile hayat kurtarma şansını yakalayan bir donörün işlemlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Transfüzyon işlemleri Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde gerçekleştirilen donör, kemik iliği nakli bekleyen bir hastaya umut oldu.

Yasalar gereği ismini paylaşamayan donör, bağışçı olma serüvenini şu sözlerle anlattı:

“Düzenli olarak 4 ayda 1 kan vermeye başladım. Kan vermeye gittiğim sırada kök hücre bağışçısı olmayı anlatan bir broşür okudum.Görevli hemşirelerden konuyla ilgili bilgi aldım.Sosyal medyadan kök hücre hakkında da daha fazla bilgi topladım. Benden 3 tüp kan örneği aldılar. Bir süre sonra TÜRKÖK’ten Kızılay ekibi beni arayıp vermiş olduğum kan örneğinin bir hasta ile 10'da 10 oranında uyumlu olduğunu söylediler. İlik nakli beni biraz düşündürse de karşı tarafın umudu olduğum için vazgeçmedim ve onayladım. Ailem kilom az diye onay vermek istemedi ama kardeşlerim desteğiyle babam ve annemi de ikna ettim."

BAĞIŞÇI OLMAK BÜYÜK BİR MUTLULUK

Kök hücre bağışı yapacağı kişinin yaşı ve cinsiyeti dışında bir bilgiye sahip olmadığını söyleyen donör, "Her iki kolumdan sabah sağ, akşam sol olmak üzere aşı oldum. Tam dört gün sonra aşı sonucu kanımda biriken kök hücreleri aldılar. Bu alım işlemi 2,5 saat sürdü.Şu an otelde konaklıyorum ve herşeyi Sağlık Bakanlığı karşılıyor. Hafif bel ağrım dışında pek bir ağrım olmadı. Karşıdaki hastanın tek kurtuluşu benim ve bir hastayı kurtarmak için milyonda 4 kişi olması gerekiyorsa o kişilerden biri benim şu an. Herkes bağışçı olmalı. Bu çok büyük bir mutluluk. Umarım herkes bu mutluluğu tadarak birinin hayatını kurtarma şansı yakalayabilir. Belki başka bir hastanın hayatı da sizin elinizdedir" dedi.

