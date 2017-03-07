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Kadınlar Günü'nde meme kanseri için yürüyecekler

İSTANBUL, () Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kadınların oluşturduğu International Women of Istanbul (IWI) platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş düzenliyor. Platform...

Kadınlar Günü'nde meme kanseri için yürüyecekler

İSTANBUL, () Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kadınların oluşturduğu International Women of Istanbul (IWI) platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş düzenliyor.

Platform yürüyüşten elde edilecek gelirin tamamını Türkiye Meme Hastalıkları Koalisyonu, Europa Donna Türkiye'ye bağışlayacak. Yarın saat 10.00'da başlayacak yürüyüşe katılacak kadınların minimum 10 Türk Lirası bağış yapacağı projede meme kanserini önlemenin ve meme kanseri tedavisinin olumlu seyretmesinin fiziksel aktivite ile desteklenebileceği mesajını halka ulaştırmak istiyor.

Europa Donna Türkiye Başkanı Violet Aroyo, tüm meme kanseri vakalarının yüzde 10’u ile 16’sının hareketsizlikle bağlantılı olduğunu belirterek bu farkındalığı sağlamaya destek vermek amacı ile İstanbullu hanımların bu yürüyüşe katkı vermelerini çok önemsediklerini belirtti.

1 ile 10 km arasında değişecek olan ve belirlenen yürüyüş güzergahlarından başlayacak olan etkinliğe katılımın tek koşulu keyif almak. Saat sabah 10’da tüm İstanbul genelinde başlayacak olan etkinlik kahve veya öğle yemeği molası ile son bulacak. Yürüyüş güzergahları için www.iwi-tr.org/WomenDay7 internet sitesi ziyaret edilebilecek. 

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