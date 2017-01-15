Kadavradan kemik tozu nakli

İZMİR, () - ÇENESİNDE yeterli kemik olmadığı için implant tedavisi yapılamayan hastanın çenesine, kadavradan elde edilen kemik tozuyla nakil yapıldı. Yerleştirilen kemik tozlarının kemikleşmesinin ardından implant tedavisi gerçekleştirildi.

Çenesindeki kemik yoğunluğu yetersiz olduğu için implant tedavisi yapılmayan Uğur Kala'nın çenesine, kadavradan elde edilen kemik tozlarıyla kemik nakli yapıldı. Diş hekimlerinin sık kullandığı kemik tozunun 6 ay içerisinde kemikleşmesiyle implant tedavisinin yapılabildiğini belirten Diş Hekimi Arda Hacarlıoğlu, şöyle dedi:

"Hastanın çene ucundan kemik temin etmek bu işlem için daha uygun olsa da çenesinde yeterli kemik yoksa kalçasından, ayağından ve kaburgasından kemik alarak nakil yapıyoruz. Bir diğer yöntem ise kemik tozları. Bunun için de kadavradan ya da sığırdan alınarak bir takım özel sterilizasyon ve arındırma işleminden geçirilen kemik tozlarını kullanıyoruz" dedi. Son yılların en popüler uygulamaları arasında yer alan implant tedavisi, dişlerini çektiren ya da diş kayıpları yaşayan hastalar için en çok tercih edilen yöntemlerden biri haline geldi. Ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi durumunda uzun yıllar ve hatta ömürlük kullanılabilen implant, kaybolmuş dişlerin yerine suni titanyum maddeler kullanılarak diş kayıplarının giderilmesi işlemine deniyor. Hastanın çenesinde yeterli kemik olmaması yani çene kemiğinin erimesi durumlarında implant uygulanamıyor. İşte bu durumda farklı teknikler kullanılıyor. Manavkuyu Diş Polikliniği'nden Diş Hekimi Arda Hacarlıoğlu, çene kemiği erimesinin nedenlerini sıralayarak, “Diş çekimini takiben 7-8 ay içerisinde implant uygulanmadığı takdirde çene kemiğinde erime meydana geliyor. Ayrıca, diş kökünde oluşan enfeksiyon, kist ve tümör benzeri oluşumlar kemiğin bölgesel erimesine neden oluyor. Bruksizm denilen diş sıkma veya diş gıcırdatma alışkanlıkları da dişlerin çevresindeki kemiğin erimesine neden olabildiği gibi, hatalı yapılan dolgu, sabit veya kullanım süresi dolmuş hareketli protezler de bu erimenin sebepleri arasında."

KALÇA VE KABURGADAN ÇENE KEMİĞİ NAKLİ

Herkesin ağız yapısının implant tedavisi için uygun olmadığını belirten Diş Hekimi Hacarloğlu, "Standart bir diş implantı uygulayabilmek için çenede en az 5-6 milimetre kemik kalınlığına, 10-12 milimetre kemik yüksekliğine ihtiyaç duyarız. Kemik hacminin yetersiz olduğu hastalarda ise, ileri implant cerrahisi ameliyatlarıyla uygun kemik hacmini oluşturmak mümkündür. Bunun için yapay kemik kullanıyoruz. Hastanın çene ucundan ya da çenesinin yan tarafından donör bölge seçip, oradan kemik alıp erime olan bölgeye yerleştiriyoruz. Çeneden yapılan nakil, hastanın konforu açısından daha uygun ancak çenede nakil için yeterli kemik yoksa kalçadan, kaburgadan ya da ayaktan kemik parçası alıp, çene kemiğinin hacmini artırıyoruz" dedi.

KADAVRADAN DA ELDE EDİLİYOR

Hastanın kendi kemiklerinin yanında başka bir kaynaktan kemik dokusu ya da kemik tozu da denilen suni kemiğin de kullanılabildiğini ifade eden Hacarloğlu, şöyle konuştu:

"Kemik tozları, insan vücuduna uyumlu olup, laboratuar ortamında üretilen tozlardır. İnsan ya da sığır kaynaklı olabilir. Örneğin sığırın ayak kaval kemiğinin baş kısmındaki kemik dokuları toplanıyor. Alerjik reaksiyon yaratmayacak şekilde işlemden geçiriliyor. Ya da kadavradan aynı şekilde alınan kemik parçaları da işlemden geçirildikten sonra kemik tozu elde ediliyor. Bu tozlar, çenenin boş olan yerlerine yerleştiriliyor. 3 ila 9 aylık süre boyunca vücut kemik nakli yapılan alanı tedavi etmek için çalışır ve bunu da yeni yumuşak doku ve kemik büyüterek yapar. Bu yeni kemik oluşumu ile o alan güçlenir. Güçlenmenin ardından implant tedavisi uygulanır."

6 AY BOŞ KALINCA ÇENE KEMİĞİ ERİDİ

Çektirdiği azı dişinin yerine gereken sürede implant yaptırmadığı için çene kemiğinde erime meydana gelen Avukat Uğur Kala, "Implant tedavisi için diş hekimine geldiğimde çenemde yeterli kemik olmadığı, çene kemiğimde erime olduğu söylendi. Çeneye kemik nakli yapılabildiğini bilmiyordum. Doktorum, kadavradan elde edilen kemik tozlarını kullanarak çeneme nakil yaptı. Yerleştirilen kemik tozları kendi kemiğimle bütünleştikten sonra implant tedavisi gerçekleştirildi" dedi.

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