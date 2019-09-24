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İzmirli estetikçiye ödül 

İZMİR, ()- İZMİRLİ Estetik Direktörü Yıldız Uysal, İstanbul'da düzenlenen Best Of City Awards'da 'Yılın En Başarılı Estetik ve Sağlık Turizmi Kuruluşları İşletmecisi' ödülü aldı.  İzmir'de yaklaşık 15 yıldır Estetik...

SAĞLIK 24.09.2019, 21:12
İzmirli estetikçiye ödül 

İZMİR, ()- İZMİRLİ Estetik Direktörü Yıldız Uysal, İstanbul'da düzenlenen Best Of City Awards'da 'Yılın En Başarılı Estetik ve Sağlık Turizmi Kuruluşları İşletmecisi' ödülü aldı. 
İzmir'de yaklaşık 15 yıldır Estetik Direktörlüğü yapan Yıldız Uysal, Türkiye başta olmak üzere Arap ve Avrupa ülkelerine estetik danışmalığını sürdürüyor. Başarılı estetikçi Uysal, bu yıl İstanbul'da düzenlenen ve çok sayıda ünlünün katıldığı Best Of City Awards'da 'Yılın En Başarılı Estetik ve Sağlık Turizmi Kuruluşları İşletmecisi' ödülünü aldı. Program sonrası İzmir'e dönen Uysal, Türkiye'de estetik sektöründe ilk 5 içerisinde olduklarını ve İzmirli bir işletmeci olarak en yeni teknoloji ve bünyesindeki sağlık hizmetleri ile  1 numara olmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "15 yıllık bilgi birikimimiz, güler yüzlü çalışanlarımız ve inovatif teknolojilerimizle birlikte dünyanın dört bir yanından kişilerle aynı noktada buluşmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

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