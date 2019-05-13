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İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur, görevden alındı

İZMİR İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur (48), görevden alındı. 29 Aralık 2016 yılından bu yana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Salnur, görevi devretmek üzüre Sağlık Bakanlığı'na çağrıldı. İzmir'de Halk Sağlığı Müdürlüğü...

İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur, görevden alındı
İZMİR İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur (48), görevden alındı. 29 Aralık 2016 yılından bu yana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Salnur, görevi devretmek üzüre Sağlık Bakanlığı'na çağrıldı.
İzmir'de Halk Sağlığı Müdürlüğü görevini yürütürken, 11 Aralık 2012 yılında İl Sağlık Müdürü olarak atanan Bediha Salnur, 2015 yılına kadar bu görevi yürüttü. Daha sonra 7 Haziran 2015 seçimlerinde görevinden istifa ederek AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan, ancak seçilemeyen Uzman Doktor Bediha Salnur, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne atandı. 28 Aralık 2016'ya kadar da Halk Sağlığı Müdürü olarak görev yapan Salnur, daha sonra eski görevi olan İl Sağlık Müdürlüğü koltuğuna yeniden oturdu. 29 Aralık 2016'da İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmaya başlayan Salnur, Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alındı. Salnur'un görevi iade etmek üzere Sağlık Bakanlığı'na çağrıldığı, salı günü görüşme yapacağı öğrenildi.

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