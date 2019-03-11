İzmir'de sağlıklı hayat ve obezite merkezi açıldı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet verilen Bayraklı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi ile Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Obezite Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Bayraklı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi ve Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Obezite Merkezi'nin açılışı Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin katılımıyla yapıldı. Kasım ayından bu yana hizmet verilen Bayraklı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nin resmi açılış töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha Salnur, yıllar önce anne, bebek, çocuk sağlığına yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütürken, sağlık hizmetlerinin içeriğinin değiştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Anne-bebek ölümleri, aşıyla önlenebilir bulaşıcı hastalıklar, hastanelerimizin fiziki koşulları ve donanımları artık gündemimizde yok. Bundan sonra kronik hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele, sağlıklı toplum olma yolunda hizmetlerimizi artırıyoruz. Özellikle obezite, hareketsiz yaşam, sigara, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, felçler bizim üzerine düştüğümüz konular. İşte bunlarla mücadele konusunda birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezleri faaliyete geçirildi."

İzmir'de 8 pilot Sağlıklı Hayat Merkezi planlandığını kaydeden Salnur; Bergama, Menemen, Karşıyaka, Konak ilçelerinde 1'er, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde de 2'şer tane olmak üzere toplam 8 Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hizmet verilmeye başlandığını anlattı. Salnur, 2019 yılında da Buca, Konak, Bornova, Ödemiş ve Tire ilçelerinde 6 yeni sağlıklı hayat merkezinin daha faaliyete geçirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı.

'HASTALIĞA DEĞİL SAĞLIĞA YATIRIM'

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Meşe de 'önce sağlık' diyebilmek için koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Hastalıkta değil, sağlıkta bize verilen bedenlerimizin kıymetini bilmeliyiz. İşte bu sebeple Sağlık Bakanlığı olarak hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak anlayışı ile Sağlıklı Hayat Merkezlerimizi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bu merkezler ile birinci basamaktaki beslenme danışmanlığı hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, fizyoterapi ve çocuk gelişimine yönelik hizmetler gibi hekimlik dışı sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak, hastalara destek vermeyi, sigara ve madde bağımlılığı gibi sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmeyi, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Şimdiye kadar Türkiye genelinde toplam 185 Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açıldığını kaydeden Meşe, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde kabul ettiğimiz üzere sağlık hizmetleri en temel insan hakkıdır. Bakanlık olarak bu hakkınızı korumak için gece gündüz demeden, gönülden çalışıyoruz. Koğuş tipi yataklı odalardan içinde özel banyo ve tuvaletin bulunduğu tek kişilik odalara geçtiğimiz, modern şehir hastanelerimizle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sağlıkta dönüşüm talimatlarını yerine getirmekteyiz. Aile hekimliğine gereken önemi veriyor, bunun bilincinin sizlerde oluşması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz" dedi.

'OBEZİTE, KRONİK HASTALIKLARIN TEMSİLCİSİ HALİNE GELDİ'

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Obezite Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Başhekim Tanju Çelik ise hastanelerinde bin 350 kişilik personel ve 350 yatak ile hizmet verdiklerini söyledi. Son yıllarda obizetede artış olduğuna, ölüm nedenlerinde sigara ve silahtan sonra 3'üncü sırada geldiğini kaydeden Çelik, "Obezite her geçen gün artarak kronik hastalıkların temsilcisi haline geldi. 2030 yılına gelindiğinde nüfusun yüzde 50'sinin obezite olacağı kanısına varılmaktadır. Erişkin obezitenin temelinin çocuklukta atıldığını biliyoruz. Bu nedenle ülkemizin 35'inci obezite merkezi ülkemizin ilk çocuk obezite merkezi olma özelliğini taşıyor. Çocuk obezlere bakıldığında yüzde 40 ile 60'ının ilerleyen yıllarda obez olduğunu ortaya koyan çalışmalar var. Türkiye obezite sıklığında Romanya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. 2016 yılında 7- 8 yaş grubunda yapılan araştırmada 4 çocuktan birinin obez olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle kızlarda artmakta ve alarm vermektedir" diye konuştu.

'OBEZİTE 10 KATTAN FAZLA ARTTI'

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de obezite merkezinin açılışında, çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyledi. Çocukların sınav maratonu içinde sporu, fiziksel hareketliliği daha az önemsediğini kaydeden Dr. Meşe, şöyle konuştu:

"Sürekli kurs değiştiren, düzenli gidemediği için birçok branşı denemiş; ama bırakmış, spora uzak bir nesil yetiştirmekten kaçınmalıyız. 'Çocukluk Obezitesini Önleme Eylem Planı'mız yürütülmeye devam etmektedir. Ülke genelinde, restoranlarda ve paketli gıdalarda, tuz ve şeker oranlarının düşürülmesine yönelik çalışmalarımız, başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu ve benzeri birçok önlem alabilir ve eylem planı hazırlayabiliriz. Elbette bunlar bizim asli görevlerimiz; ancak çocuklarımıza bu merkezlerimizde vereceğimiz eğitimlerle öyle bir bilinç oluşturmalıyız ki sağlıklı vücut ölçülerini, fiziksel aktivitelerini, uyku zamanlarını, bilgisayar ve televizyon gibi araçların bilinçli ve vakitli kullanımını kısacası sağlıklı hayat bilincini ve obeziteden nasıl uzak duracaklarını kendilerine öğretmeliyiz. O her şeyi öğrenmeye açık zihinleri, öğreteceğimiz sağlıklı hayat kuralları ile obezite ve buna bağlı daha nice kronik hastalıktan korumalıdır. Biliyoruz ki Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, obezite, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almakta ve dünyada ve ülkemizde artan bir sorun haline gelmektedir. Son 40 yılda 5 ile 19 yaş arası çocuk ve adolesanlarda obezite 10 kattan fazla artmıştır. Çocuklarımızı tehdit eden bu riskten, uzaklaştırmak, onlara sağlıklı bir hayat planı sunmak bugün açılışını yaptığımız merkezlerin varlığı ile mümkün olacaktır."

Konuşmaların ardından açılışa katılanlar, merkezi gezerek, sorumlu hekimden bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI