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İYYÜ 'Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri Günü'nü kutladı

İSTANBUL, () - İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde (İYYÜ) ‘Dünya Laboratuvar Tekniker ve Teknisyenleri Günü’ dolayısıyla  'Sağlık İçin Tıbbi Laboratuvar' paneli düzenlendi. Panelde konunun uzmanları tıbbi laboratuvar teknikerlerinin...

İYYÜ 'Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri Günü'nü kutladı

İSTANBUL, () - İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde (İYYÜ) ‘Dünya Laboratuvar Tekniker ve Teknisyenleri Günü’ dolayısıyla  'Sağlık İçin Tıbbi Laboratuvar' paneli düzenlendi. Panelde konunun uzmanları tıbbi laboratuvar teknikerlerinin günümüz tıbbının en önemli parçası olduğunun altını çizdi.

‘Dünya Laboratuvar Tekniker ve Teknisyenleri Günü’ dolayısıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden konuk öğretim üyeleri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, sağlık sorunları yaşayan insanlar açısından laboratuvar sonuçlarının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu açıdan bakıldığında laboratuvarlar tetkikleri büyük önem taşıyor. Herkesin gözü, kulağı sizlerden gelecek bu sonucu bekliyor. Dolayısıyla hepinizin çok iyi yetişmesi bizim için çok önemlidir” dedi.

Bir eğitim döneminin 14 hafta olduğunu ve bunun kısa bir zaman dilimi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hacısalihoğlu ,"14 hafta gibi kısa bir zaman diliminde sizler sürekli talep eden, öğrenen konumda olmalısınız. Üniversite öğrencilerini birbirinden ayıran şey, onların iyi soru sorabilme yeteneğidir. Bunu yapın, eksik hiçbir şey kalmasın, bu tür etkinlikler bunun için önemli fırsatlardır. Eğitim aldığınız okuldan donanımlı birer birey olarak mezun olmanız bizim için önemlidir" diye konuştu.

“TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ HIZLA GELİŞİYOR”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Bender de bu yıl üniversite olarak ‘Dünya Laboratuvar Tekniker ve Teknisyenleri Günü’nün 7’ncisini kutladıklarını belirterek “Bu özel günü bundan böyle de geleneksel olarak kutlamaya devam edeceğiz. Bilindiği üzere tıbbi laboratuvar teknikleri yıllar içerisinde önemi giderek artan bir daldır. Son yıllarda tıbbi laboratuvar teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak; özellikle moleküler biyolojik testlerde ve genetik analizlerde çok daha hızlı ve çok daha kesin sonuçlar elde edilebiliyor. Fizik muayeneden ziyade laboratuvar tetkikleri biz hekimlere tanı ve tedavide yol gösterici oluyor” diye konuştu. 

DİPLOMALAR  SERTİFA PROGRAMLARI İLE DESTEKLENMELİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yazıcıoğlu ise konuşmasında, tıbbi laboratuvar teknikerlerinin diplomalarının yanı sıra mesleki donanımlarını bazı sertifika programları ile de desteklemeleri gerektiğinin altını çizdi. Yazıcıoğlu, sağlık kuruluşlarında görev alan tıbbi laboratuvar teknikerlerinin günümüzde artık o kurumların ayrılmaz birer parçası haline geldiklerini sözlerine ekledi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen “Sağlık İçin Tıbbi Laboratuvar” panelinde ise Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayliz Velioğlu Öğünç, Kızılay İstanbul Şubesi’nden Dr. Ayşe İpek Akyol ve Biruni Laboratuvarları’ndan Neslihan Karakaş, Dr. Filiz Albayrak’ın moderatörlüğünde birer konuşma yaptı. Etkinlik sonunda ise konuklara öğrencilerin hazırladığı bir müzik dinletisi sunuldu.   

(FOTOĞRAF)

 

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