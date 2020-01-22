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'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine böbreğini verdi

SAĞLIK 22.01.2020, 08:31
'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine böbreğini verdi
ANTALYA'da, Çiğdem Göktürk (20), 3 yıl önce, 'İyi ve kötü günde beraberiz' diyerek hayatını birleştirdiği kronik böbrek hastası, tek çocuğunun babası Gürsel Göktürk'e (26) böbreğini verdi. Bağış yaptığı böbreği ile eşinin hayata bağlanmasınıa sağlayan Çiğdem Göktürk, "Üç yıl önce evlenerek kalbimi vermiştim. Şimdi de bir böbreğimi verdim. Hiç tereddüt etmedim." dedi.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde inşaat işinde çalışan Gürsel Göktürk'ün böbrekleri 2 yıl önce iflas etti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek muayene olan Göktürk, nakil için sıraya girdi. Eşinin durumu ile ilgili doktorlarla görüşen Çiğdem Göktürk, bir böbreğini bağışlama kararı aldı. Yapılan testler sonrasında dokular uyumlu çıktı. Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından yapılan operasyonla Çiğdem Göktürk'ün bir böbreği eşine nakledildi.
AYAKTA MORLUK VE BAŞ DÖNMESİ
Sağlık durumu iyi olan Gürsel Göktürk, "Bir çocuğumuz var. İki yıl önce İzmir'de inşaatlarda çalışırken ayaklarımda morluklar oluştu. Ardından baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetlerim arttı. Gittiğim doktor kronik böbrek yetmezliği hastalığım olduğunu söyledi ve hemen hemodiyalize başlattı. Son tetkiklerde ise nakil olmam gerektiği söylendi. Eşimle birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Çektiğim acılara dayanamayan eşim bir böbreğini verdi. Allah razı olsun, eşimin bağışladığı böbrekle hayata tutundum. Biz bir aileyiz. İlk günden beri birbirimizi sayıyor ve çok seviyoruz. Şu an sevgimiz daha da katlandı. Eski sağlıklı günlerime kavuşacağıma inanmıyordum. Bu yaşadığım mucize gibi geliyor. Eşimin fedakarlığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Hem iyi günde, hem de kötü günde her zaman yanımda oldu, minnettarım" diye konuştu.
'ÖNCE KALBİMİ ŞİMDİ BÖBREĞİMİ VERDİM'
Zor günler geçirdiklerini ve sevgiyle her tür zorluğu yendiklerini, bunu da birlikte yeneceklerini anlatan Çiğdem Göktürk ise "Üç yıl önce evlenerek kalbimi vermiştim. Şimdi de bir böbreğimi verdim. Hiç tereddüt etmedim. Eşimi ve evladımı çok seviyorum. Biz evlenirken, iyi ve kötü günde beraberiz demiştik. Çocuğumun babasına bir böbreğim feda olsun dedim ve kalbimin sahibine bir böbreğimi verdim" dedi.
BEKLEME LİSTESİNDE 23 BİN HASTA
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Gürsel Göktürk'ün Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Listesi'nde yer aldığını belirterek, "Listede yer alanların sayısının 23 binden fazla olduğunu ve bekleme sürelerinin ne olacağını bilmediğimizi söyledik. Eşi Çiğdem Göktürk, 'Ben böbreğimin birini vermek istiyorum' deyince, gerekli tetkikler yapıldı. Çiğdem Göktürk'ün böbreğinin eşine uygun olduğuna karar verildi. 25 Aralık 2019'da Çiğdem hanımın böbreğini yaklaşık iki saatlik operasyonla sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Eş zamanlı olarak yan ameliyathanede bekleyen Göksel Göktürk'e böbreği 3 saatlik operasyonla naklettik. Sağlık açısından alıcı ve vericinin problemi yok, taburculuk işlemleri yapıldı" diye konuştu.

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