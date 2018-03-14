İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 1’inci psikoloji günleri başladı

İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Güngören Rehberlik ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Psikoterapi Enstitüsü işbirliğiyle düzenlediği 2 gün sürecek “1. Psikoloji Günleri Etkinliği” başladı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘1. Psikoloji Günleri’ etkinliğine Rehberlik ve Araştırma Merkezi sorumlularıyla İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde görev yapan çok sayıda rehber öğretmen katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, eğitimde rehberlik hizmetinin önemine işaret ederek, “Üniversite olarak bunun bilinciyle davrandık. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sonuçta rehberlik hizmeti büyük bir sorumluluk taşıyor kuşkusuz. Yüksek donanımıyla sevgili gençlerimize doğruyu gösterebilmek, onların ruh dünyalarına dokunabilmek, onların iç dünyalarında saklı olan o cevherleri açığa çıkarabilmek açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sizlerin gözetiminden emeğinden geçen öğrencilerle biz burada hemhal oluyoruz” dedi.

“GENÇLERİN DÜNYASININ İÇİNE GİRMELİYİZ”

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu her dönemin kuşağının farklı olduğunu ve buna ilişkin farklı sıfatlandırmalar yapıldığını belirterek şöyle devam etti: “Hepiniz çok iyi biliyorsunuz süreç, yeni dönem, her dönemin kuşağı, buna ilişkin çeşitli sıfatlandırmalar var. ‘Y’ kuşağı, ‘Z’ kuşağı gibi. Bunu biz hep gündelik yaşamımızda evimizde sağımızda, solumuzda, öğrencimizle de yaşıyoruz. Onlarda birikenleri, farklılıkları, teknolojinin yoğun baskısı altında onların davranış biçimlerinive farklılıklarını gözlemliyoruz. Onları sıfatlandıranların da haksız olmadığını görüyoruz. Mutlak suretle bunlara da hem soru işaretiyle bakarak ve mutlaka anlamaya çalışarak o dünyanın içine girilmesi gerektiğine inanıyorum.”

“HEDONİST BİR KUŞAK VAR”

Günümüz yeni kuşağının hazza dayalı hedonist (Hazcı) bir kuşak olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu şöyle devam etti: “Onlar aslında bilgisayarla doğdular ve oyun kuşağının içinde bulunuyorlar. Sürekli seviye atlamayı ve sürekli bir üst noktaya kendini taşımayı adeta içselleştirmiş bir kuşak var karşımızda. Aslında sürekli daha iyiyi hedefleyen ve ona daha çok haz verecek bir çabanın içerisindeler. Burada bir denge unsuru var, o da tüketimle üretim arasındaki dengeyi koruyabilmek. Bu nedenle mutlulukla tüketim arasındaki ilişkiyi çok iyi değerlendirmek gerekir. Çünkü mutluluğu tüketimde arayanlar, mutluluğu tükettiklerinde bunalım kaçınılmaz olur. Zira şu anda böyle bir dönemin içindeyiz.”

REHBERLİK MERKEZLERİ YOL GÖSTERİCİ

Güngören Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ayten Cengiz ise konuşmasında Rehberlik Ve Araştırma Merkezleri'nin, genç nesillerin eğitim hayatlarında yol gösterici merkezler olduğunun altını çizdi. Asiye Cengiz, 1. Psikoloji Günleri Etkinliği'ne ev sahipliği yapması dolayısıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi yönetimine de teşekkür etti.

ETKİNLİKTE ÖNEMLİ BAŞLIKLAR YER ALIYOR

İstanbul yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde düzenlenen“1. Psikoloji Günleri Etkinliği” kapsamında ilk gün Uzm. Dr. Tahir Özakkaş “Birlikteliğin ve Ayrılığın Bedeli”, Uzm. Dr. Sema Yeşilyurt “Ergenlerdeki Psikopatoloji”, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar “Koruyucu Ruh Sağlığı İçin Sanat”, Klinik Psikolog Hasan DEMİR “Psikolojik Danışma Sürecinde Rüyalar” başlıklarında sunum yaptılar. Etkinliğin yarınki (15.03.2018) oturumlarında ise Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çorak “Kendilik Gelişimi”, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dinç “Çocuklarda ve Ergenlerde Öyküsel Terapi”, Uzm. Klinik Psikolog Taha Burak Toprak “Ergenlerde OKB Tedavisi”, Yrd. Doç. Dr. Duygu Dinçer ”Varoluşun Sırları: Bilgelik Analizi (Sophia Analysis) yoluyla ‘Kişi’ Olarak Yeniden Doğmak”, Çimen Güldöker ise “Aile Rehberliği” başlıklarında sunum yapacaklar.

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