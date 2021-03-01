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İstanbul'da Pandomi normalleşme süreci masaya yatırıldı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da Sağlık idarecileri ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Dr. Memişoğlu'nun da katıldığı toplantıda normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.
SAĞLIK 01.03.2021, 15:22 Murat Aydın
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da Sağlık idarecileri ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu' nun da katıldığı toplantıda normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.
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