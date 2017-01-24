İşaret dilini kullanarak, 112’yi gereksiz arayanlara 'dur' dediler

AMASYA Sağlık Müdürlüğü personeli, Lokman Hekim İşitme Engelliler Okulu ile yapılan ortak çalışmayla işaret dilini kullanarak 112’yi gereksiz arayanlara 'dur' dedi.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, Lokman Hekim İşitme Engelliler Okulu ile birlikte 'Yaşama Yol Ver Medya Kampanyası' kapsamında, 112’ye yapılan gereksiz aramaların engellenmesi ve trafikte ambulansa yol verilmesi konularında mesaj vermek için işaret dilini kullanıldı.

Lokman Hekim İşitme Engelliler Okulu öğretmen ve öğrenci kadrosunun destekleri ile Amasya Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil hattının hangi durumlarda aranması gerektiği ve gereksiz aramaların neye mal olduğu konusunda halkı duyarlı olmaya ve empati kurmaya davet etti.



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