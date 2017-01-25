İran'ın eski dışişleri bakanı Yazdi, İzmir'de ameliyat oldu

İZMİR, () - İRAN'ın eski dışişleri bakanlarından Ebrahim Yazdi, İzmir'de pankreas başı tümörü ameliyatı oldu. Yazdi'nin ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Çoker, "Hastamızın durumu iyi. Ancak uzun bir nekahat dönemine ihtiyacı var" dedi.

İran'ın önemli siyaset adamlarından Ebrahim Yazdi, 16 Ocak Pazartesi günü İzmir Kent Hastanesi'nde pankreas başı tümörü ameliyatı geçirdi. Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Profesörü Ahmet Çoker, şu bilgileri verdi:

"Pankreas başı, 12 parmak bağırsağı ve safra yollarının pankreas başına yakın bölümlerinde oluşan tümörlerin, bu üç organın birbirine yapışık durumda olmaları nedeniyle ayırmak mümkün olmuyor. Bu nedenle de bu organlardan birinde meydana gelen tümörlerde o bölgeyi tamamen temizlemek gerekiyor. Onkolojik prensipler gereği pankreas başı, 12 parmak bağırsağı ve safra yollarının bu bölgeye yakın bölümlerinin komple alındığı bu yönteme 'Whipple' ameliyatı deniyor. Hastamıza da bu operasyonu uyguladık. Sağlık durumu iyi, komplikasyon yok. Hastanede tedavisi sürüyor. Ancak uzunca bir nekahat dönemine ihtiyacı var."

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