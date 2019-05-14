“İnternette yazana değil doktora güvenin”

İSTANBUL, () - Prof. Dr. Atila Bitigen, kanser, kalp, tansiyon hastaları ile kilo sorunu olanların çoğunun şifayı sanal ortamda aradığını belirterek, “İnternette yazana değil, konunun uzmanı olan hekiminize güvenin. İlacı bırakıp tedaviyi yarıda kesmek intihar gibi bir şey” dedi.

Medical Park Fatih Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila Bitigen, özellikle kalp hastalığı ve tansiyonu olan hastaların doktorlarına danışmadan internette gördükleri ilaçları ve gıda takviyesi diye sunulan maddelerin kullanılmaması gerektiğine vurgu yaparak uyarılarda bulundu.

“KALP KRİZİ GEÇİREBİLİRSİNİZ”

Prof. Dr. Atila Bitigen, son yıllarda, ilaç kullanımından kaçınma ve alışkanlık yapar korkusu ile hayati öneme sahip ilaçları kullanmama eğiliminin mevcut olduğu belirterek, “İnternet üzerinden öğrenilen doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler yüzünden hastalarımızın tedavi süreçleri de aksamaktadır. Bitkisel tedaviye inanarak ilacını bırakan kalp hastaları ya tekrar kriz geçiriyor ya da hastalığı ölümcül seviyeye ilerliyor. Bu intihar etmek gibi bir şey. Özellikle kanser hastaları, umut taciri kişilerce alternatif tıp adı altında kandırılıyor. Yosun hapları, acı biber tabletleri, ginkgo biloba, ginseng, sinameki, karabaş otu, hayıt tohumu, papatya, alıç çiçeği, ısırgan otu gibi bitkileri kullanmadan önce hekiminize danışmanızda fayda var” ifadelerini kullandı.

“TANSİYONU DASH DİYETİ İLE İNDİRİN”

Koruyucu tedavi ilkeleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Atila Bitigen, “Koruyucu tedavi, hareketli doğal yaşam ve temiz doğal gıda tüketiminden oluşur. Hijyenden başlayarak aşılama ile bağışıklığı kazandırıp bulaşıcı hastalıklara karşı korumayı içerir. Kalp hastalıklarından korunma için Akdeniz tipi diyet, sebze- meyve, zeytinyağı ve balık tüketiminin ağırlıklı olduğu beslenme türüdür. Tuz oranı düşük DASH diyeti tansiyon hastası olanlara önerilir. Diyeti uygularken tuz tüketiminden kaçınmak başlıca kurallardandır. Süt ve süt ürünleri tüketilirken yağsız veya az yağlı olmasına dikkat edilmelidir. Kırmızı et gibi kolesterol ve yağ bakımından yüksek besinlerin tüketiminden uzak durulması gerekir. Hareketsiz yaşam tarzı, kalp hastalıklarına zemin hazırladığından, fiziksel aktivite yapmayı alışkanlık haline getirmek kalp sağlığı için önemlidir. Günde en az 30 dakika yürümek bile yaşam kalitesini artırır ve yaşam süresini uzatır. Stresin de kalp hastalıkları ve kalp krizine zemin hazırladığı bilinen bir gerçektir. Stresten arınmak için yoga, nefes teknikleri ve hobi edinmek gibi yöntemler seçilebilir” dedi.