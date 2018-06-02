İnşaat işçisinin organları 3 kişiye umut oldu 

AFYONKARAHİSAR'da çalıştığı inşaatta yüksekten düşüp yaralanan, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan Fidan'ın (40) bağışlanan karaciğeri ve böbrekleri üç hastaya umut oldu.Çalıştığı inşaatta geçen perşembe günü yüksekten düşerek yaralanan Hasan Fidan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım ünitesinde tedaviye alınan Fidan'ın sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakil koordinatörleri Hasan Fidan'ın organlarının bağışlanması için aile ile görüştü. Ailenin onay vermesi üzerine Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden gelen 4 kişilik ekip, 4 saatlik operasyonla Hasan Fidan'ın karaciğeri ve böbreklerini aldı.Karaciğer Konya'da, böbreklerden biri Antalya'da, diğeri ise Isparta'da belirlenen hastalara nakledilmek üzere götürüldü.

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