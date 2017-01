İnanılmaz olay; Midesinden 6 çivi, 4 çatal çıkartıldı

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde oturan down sendromlu 23 yaşındaki Ali Güven'in midesinden, ameliyatla 6 çivi ve 4 çatal çıkarıldı.



10 gün önce mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne başvuran down sendromlu Ali Güven'in midesinde çok sayıda yabancı cisim görülmesi üzerine Antalya'ya sevk edildi. Ali Güven'in midesindeki 6 çivi ve 4 çatal, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat İnan tarafından, 2 saat süren operasyonla, yemek borusu ve mide üst bölümüne müdahale edilerek çıkartıldı.







Opr. Dr. İnan, toplu iğne ve para gibi küçük yabancı cisimlerin kendiliğinden atılabildiğini belirterek, "Ama bu büyüklükteki yabancı cisimler yemek borusu ile mide üst kısmında kaldığı için, yaşanan son olayda olduğu gibi ancak ameliyatla alabiliyoruz. Hastamızın midesinden 4'ü çatal, 6'sı çivi olmak üzere 10 cisim çıkardık" dedi.



AİLELER DAHA HASSAS OLMALI



Özel çocukların ailelerine seslenen Opr. Dr. Murat İnan, "Bu özel çocuklarımıza aileleri tarafından çok iyi bakılsa, dikkatli gözlenseler de bazen bu tür yabancı cisimleri yutma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Bu tür olaylardan sonra yemek borusu ve mide üst kısmı gibi organ kayıplarına uğrayabiliyorlar. Bazı durumlarda incebağırsakta da yaralanmalar meydana gelebiliyor. Bu gibi durumlarda geç kalmamak gerekiyor. Hastamız da biz de çok şanslıydık. Hiç bir komplikasyon yaşanmadan operasyonu gerçekleştirdik. Şu an genel durumu iyi" diye konuştu.



ÇİVİLER ÜÇ AY ÖNCE YUTULMUŞ



Hastanın yuttuğu 6 çivinin daha eski tarihli olduğunu söyleyen Opr. Dr. Murat İnan, "Çivilerin yutulma zamanının üç ay olduğunu düşünüyorum. Çatallarla ilgili bir tahmin yapmam uygun değil ama çivilerin daha eski olduğunu ifade edebilirim. Eğer müdahale edip yabancı cisimleri çıkarmasaydık mideyi delip organ tahribine neden olacaktı" dedi.





ÇATAL VE ÇİVİLERİ ÇIKARMAK İÇİN ZEYTİNYAĞI İÇİRDİ



Oğlu Ali Güven'in kusma hissi ve aşırı renk değişikliğini fark ettiğinde telaşa kapıldığını söyleyen anne Ayşe Güven, "Ali'nin karnında şişme görünce Manavgat Devlet Hastenesi'ne götürdüm. Film çekildi ve önce çatalı gördüler, aynı gün Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Çatal yuttuğunu anlayınca zeytinyağı içirdim. Hiç birşey içemiyordu. Ameliyattan sonra rahatladı" diye konuştu.