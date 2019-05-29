"İmplant tedavisinde bekleme süresi kısaldı"

DİŞ Hekimi Yusuf Oğuz Şengel, implant tedavisinde uzun bekleme sürelerinin tarih olduğunu belirterek, "Gelişen teknolojiyle, tek bir çenesindeki tüm dişlerini kaybetmiş hastalara farklı açılarla konumlandırılan 4 implantın üzerine, implantların yerleştirildiği gün sabit dişler takılıyor" dedi.

Bir veya daha fazla diş eksikliği kişide zayıf görünüm ve özgüven kaybına neden oluyor. Eksik dişlerin değiştirilmesinin genel sağlık ve diğer dişlerin sağlığı açısından önemli olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Öğretim Görevlisi Diş Hekimi Yusuf Oğuz Şengel, "Korkulacak bir tedavi yöntemi olarak görülse de dişler kaybedildiği zaman bunların yerine orijinaline en yakın konulabilecek yapılar implantlardır. Ve günümüz teknolojisinde implant tedavisi için aylarca beklemeye gerek kalmadı. En yeni teknikler ile yaptığımız uygulamada yüzde 99 başarı sağlıyor ve hastamızı bir günde yeni dişleri ile evine yolluyoruz" diye konuştu.

"BAŞARI ORANI YÜZDE 98’LERDE"

Son yıllarda bilimsel çalışmaların artması, teknolojik olarak daha üstün implantların ve destek biomateryallerin geliştirilmesi ile yüzde 85 olan başarı oranları yüzde 98’lere kadar çıktığını belirten Diş Hekimi Şengel, “Artık günümüzde diş eksikliği oluştuğunda doğal dişlere hiçbir zarar vermeden implant tedavi planı yapmakta ve kaybedilmiş dişlerin yerine dental implantlar yapılmakta. Bu sayede kaybedilmiş olan fonksiyon, estetik ve fonasyon tekrar kazanılmakta” dedi.

“UZUN BEKLEME SÜRELERİ TARİH OLUYOR”

Klasik implant tedavisinin üst çenede en az 3 ay, alt çenede 2 aylık kemikleşme dönemini tamamlandıktan sonra, ağızdan protez ölçüleri ve bundan sonra gelen prova aşamaları ile tamamlandığına dikkat çeken Şengel, şöyle devam etti:

“Günümüzde gelişen teknolojiyle tek bir çenesindeki tüm dişlerini kaybetmiş hastalara farklı açılarla konumlandırılan 4 implantın üzerine, implantların yerleştirildiği gün sabit dişler takılıyor. Bu teknik sayesinde çenelerinin arka kısımlarında aşırı kemik kayıpları olan, normal prosedürlerle implant uygulamanın mümkün olmadığı hastalara dahi ileri hiçbir cerrahi işleme gerek duymadan aynı konforu sağlayabiliyoruz.”

3 BOYUTLU TEKNOLOJİLER ÖNEMLİ

Tekniğin tamamen fizik kurallarına dayandığını belirten Dt. Yusuf Oğuz Şengel, “İşlem öncesinde var olan anatomik oluşumların dikkatli bir şekilde değerlendiriyoruz. Uygun açı ve konumların belirlenmesi için de 3 boyutlu görüntüleme yöntemi olan dental tomografilerden faydalanıyoruz. Ayrıca üç boyutlu yazıcılar ve üç boyutlu radyografik tekniklerin desteği ile uygun ve güvenilir bir implant cerrahisi sağlayan rehberler üretilerek işlem kapalı teknikle tamamen dikişsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu sistemler sayesinde daha güvenli ve başarılı implantlar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.