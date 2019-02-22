Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı...
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
Ukrayna'da en çok çalışma izni alan yabancılar Türkler 
Ukrayna'da en çok çalışma izni...

“İlk süt dişinin sürmesiyle birlikte temizliğe başlayın”

İSTANBUL, () - Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Buğra Özen, bebeklerde süt dişlerinin sürmesi sırasında özel olarak üretilen ağız kaşıyıcıları kullanmanın yararlı...

“İlk süt dişinin sürmesiyle birlikte temizliğe başlayın”

İSTANBUL, () - Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Buğra Özen, bebeklerde süt dişlerinin sürmesi sırasında özel olarak üretilen ağız kaşıyıcıları kullanmanın yararlı olacağını söyledi.

Özel kaşıyıcıların diş sürme hareketini hızlandıracağını ayrıca ağız kaşıyıcı olarak ebeveynlerin soyulmuş bir havucu gözetim altında çocuğa verebileceklerini söyleyen Doç.Dr. Özen, “Çocukta çok rahatsızlık gözleniyorsa sadece o bölgeye ağrı kesiciler günde 3 veya 4 kez ebeveyn tarafından masaj yapılarak uygulanabilir. Bunlar ağrı ve kaşıntıyı azaltırlar. Ancak çok dikkatli kullanılmalıdır. Bu ilaçların sistemik emilimleri hızlıdır yanlış ve fazla kullanımda toksik doz oluşabilir” ifadelerini kullandı. 

SAĞLIKLI DİŞLER İÇİN EBEVEYNLERE TAVSİYELER

Bebeklerde diş çıkarma dönemlerinde kısa süreli kullanılmak üzere ağızdan antialerjik ilaçlar ve ateş düşürücülerin kullanılmasının yararlı olabileceğini söyleyen  Doç.Dr. Buğra Özen ebeveynlere,“Bebeklerde ilk süt dişinin sürmesiyle ağız temizliğine başlanmalıdır. 1 yaş, diş temizliğine başlamak için geç bir yaştır. Altıncı ayda ilk süt dişinin sürmesi ile çocuk 12 aylık olmadan önce, çürük risk değerlendirmesi yapılmalı ve ağız hastalıkların önlenmesi konusu da dahil edilerek, çocuk diş hekimi tarafından aile eğitimi verilmelidir. İlk dişlerin sürmeye başlamasıyla gece ve sabah beslenmeleri sonrası temiz, ıslak bir tülbent/gazlı bez ile dişlerini silerek temizleyebilirsiniz veya parmak ya da topuz şeklindeki diş fırçalarını alarak diş temizliğine başlayabilirsiniz” tavsiyelerinde bulundu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328