HPV virüsünün kadın ve erkek kanserlerindeki etkisi

Tüm erkek kanserlerinin %1’i, kadın kanserlerinin ise %5’i doğrudan HPV’ye bağlıDünya genelinde en sık görülen enfeksiyonların başında yer alan HPV virüsü, kadınlarda ve erkeklerde meydana gelebilen rahim ağzı olmak üzere, baş boyun, anüs, vuva ve vajen kanserlerinin gelişiminden sorumlu en güçlü kanserojen ajanlardan biridir. HPV virüsüne dair tüm bilinmeyen soruları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin açıkladı. İşe HPV virüsüne dair tüm bilinmeyen soruların cevapları…HPV virüsünün türleri nelerdir?Dünya üzerinde 200’den fazla HPV tipi vardır. Bunlardan özellikle 14 tanesi kanser yapan yüksek riskli HPV tipleridir.Bu tipler arasında ise en önemlisi HPV 16 ve HPV-18’dir. HPV 16 enfeksiyonu dünya genelinde baş boyun, anüs, vuva ve vajen kanserlerinin gelişiminden sorumlu en güçlü kanserojen ajanlardan biridir.Tütün kullanımı akciğer kanseri riskini 10 misli arttırırken, HPV-16 enfeksiyonu da rahim ağzı kanseri riskini yaklaşık 300 misli arttırmaktadır.Gelişmiş, gelişmemiş olsun, dünyanın her yerinde rahim ağzı kanserlerinin %70’inden HPV 16-18 sorumludur.HPV 31,33, 45, 52 ve 58’de yine dünyanın her yerinde gelişen kanserlerin ayrıca %15-20’sinden sorumludur.Dünyada ve ülkemizde rakamlarla HPVDünya genelinde her yıl 32 milyon kişi siğil gelişmesinden ötürü, yaklaşık 35 milyon kişi ise smear dediğimiz rahim ağzı sürüntülerinde hücresel bozukluklar gelişmesi nedeni ile doktorlara başvurmaktadır.Tüm bu etkilerin bir sonucu olarak, HPV’nin bulaş sonrası bireylerde son derece ciddi maddi, manevi, fiziksel ve duygusal bir yük doğurduğu kesin.Tüm erkek kanserlerinin %1’i, kadın kanserlerinin ise %5’i doğrudan HPV’ye bağlı gelişmektedir.Öte yandan her yıl her 100 bin kadınımızın 155’inde genital siğiller gelişmektedir.HPV virüsü nasıl tedavi edilir?Virüsün tedavisi yoktur, ancak çoğu enfeksiyon kişinin kendi bağışıklık sistemiyle temizlenmektedir.HPV virüsünün tedavisinden çok, enfeksiyonun yol açtığı sorunlar tedavi edilmektedir.HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın tek yolu da aşılanmaktır. Sadece aşılar ile yeterli koruyucu güçte ve seviyede antikor üretebiliyoruz.Bu tiplerin hepsini içeren yeni geliştirilen HPV aşıları bu nedenle tüm kanserlerin %90’ını önleyebilir.Günümüzde 3 farklı aşı mevcut. 2’li aşı, HPV 16 ve 18’e karşı; 4’lü aşı HPV-16 ve 18 ile beraber siğillerden sorumlu HPV-6, 11’e karşı; 9’lu aşı ise HPV 6, 11, 16, 18 dışında, 31, 33, 45, 52 ve 58’e karşı etkilidir. 9’lu aşılar şu anda dünyada kullanılmakta olan aşılardır.