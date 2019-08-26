'Himalaya tuzundan dekoratif lambalar havayı temizliyor'

HAVADAKİ yabancı maddeleri temizleyerek, rahat nefes almayı ve uyku kalitesini yükseltmeyi sağladığı belirtilen Himalaya kristal tuzuyla dekoratif lambalar oluşturuldu. Işık kaynağı ile birleştiğinde tuzun ısınıp, ortama yayılması nedeniyle bu ürünlerin tercih edildiği belirtildi.

Pakistan'ın Khewra bölgesindeki tuz mağaralarından çıkarılan Himalaya kristal kaya tuzu, havadaki kötü ve ağır enerjiye neden olan pozitif iyonları yok edip, negatif iyon yayarak insanlara rahatlama hissi vermesiyle biliniyor. Havadaki yabancı maddeleri temizleyerek, daha rahat nefes almayı ve uyku kalitesini yükseltmeyi sağladığı bilinen Himalaya kristal tuzunun özellikle herhangi bir ışık kaynağı ile birleştiğinde tuzu ısıtıp ortama yaydığı için çekici özelliği bulunuyor. Bu nedenle son dönemde, tuzun içine ampul ya da mum yerleştirilip. dekoratif tuz lambaları oluşturuluyor. Lambaların, kullanımının da rahat olması, alıcısını artırıyor.

Himalaya tuzu lambaları, bulunduğu ortamdaki bakteri, toz, tüy gibi maddeleri yere düşürüp, havayı ferahlatıyor. Bunun yanı sıra kötü kokuları da yok eden tuz lambasının ortamdaki ağır havayı temizlemesi nedeniyle astım, kronik öksürük gibi nefes problemlerine iyi gelebileceği değerlendiriliyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye bölgesinde, Himalaya tuzu bayisi işletmeciliği yapan cilt ve saç bakım uzmanı estetisyen Dinçer Kara, kullanıcıların lambadan memnun olduğunu kaydetti. Kara, Himalaya tuzu lambalarının asıl işlevinin lambanın yanması ile başladığını belirtti. Himalaya tuzu lambasının ortamdaki pozitif iyonları temizleyip, rutubeti azalttığını ifade eden Kara, "Havaya negatif iyon yaydığı ve pozitif iyonu yok ettiği için, hava kalitesini artırıyor ve rahatlamamızı sağlıyor. Özellikle kötü kokuyu ortamdan uzaklaştırıyor. Rutubeti azaltıyor. Kuru havayı nemlendiriyor. Hava kalitesini yükseltip, dengeli bir solunum almamızı sağlıyor" diye konuştu.



