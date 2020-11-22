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Hergün artıyor; İşte Türkiye'nin 22 Kasım koronavirüs tablosu

Son 24 saat içerisinde 155 bin 516 yeni test yapıldı. Hasta sayısı 6.017 iyileşen hasta sayısı 3.812 olarak tespit edildi. Ağır hasta sayısı ise 4217'e yükseldi. Virüs nedeniyle bugün 139 kişi daha yaşamını yitirdi.

SAĞLIK 22.11.2020, 23:24 22.11.2020, 23:32 Murat Aydın
Hergün artıyor; İşte Türkiye'nin 22 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 22 Kasım gününe ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saat içerisinde 155 bin 516 yeni test yapıldı. Hasta sayısı 6.017 iyileşen hasta sayısı 3.812 olarak tespit edildi. Ağır hasta sayısı ise 4217'e yükseldi. Virüs nedeniyle bugün 139 kişi daha yaşamını yitirdi.

Bakanlığın verilerine göre; bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617, toplam hasta sayısı 446 bin 822, iyileşen toplam hasta sayısı 374 bin 637, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 12 bin 358'e ulaştı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Kasım gününe ilişkin verileri şöyle değerlendirdi: 

"Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: El Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım." 

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