Her 4 kadın kanserinden biri meme kanseri

TÜRK Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'nin 'Kanser İstatistikleri' verilerine göre Türkiye'de görülmekte olan kanser sıklığının, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre daha düşük olduğu kaydedildi. Ülkemizde bir yıl içerisinde yaklaşık 96 bin 200 erkek ve 67 bin 200 kadının kanser teşhisi aldığı tahmin edilirken, son 5 yıl verilerine göre kanser sıklığında herhangi bir artış yada azalış olmadığı kaydedildi. Araştırmada, kadınlarda görülen en sık meme kanseri olduğu ve her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam ettiği, erkeklerde ise türüne göre en sık akciğer ve prostat kanserinin görüldüğü kaydedildi.

KANSER OLGULARININ ÖNEMLİ BÖLÜMÜ AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Şuayib Yalçın, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, dünyada ve ülkemizdeki kanser istatistiki verilerini açıkladı. Yalçın, dünyanın kansere karşı yapabileceği çok şey olduğunu, artık kanserin kontrol edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı. Kanserin, beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğunu kaydeden Yalçın, "Dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde, 2030 yılında 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenmektedir. Yapılan tahminler önümüzdeki yıllarda gelişecek olan kanser olgularının önemli bir bölümünün az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkacağını göstermektedir" dedi.

TÜRKİYE'DE YILAD 165 BİN 500 YENİ KANSER VAKASI

Türkiye'de genel durumu da değerlendiren Şuayib Yalçın, ülkemizdeki en son resmi rakamlar değerlendirildiğinde bir yıl içerisinde yaklaşık 96.200 erkek ve 67.200 kadının kanser teşhisi aldığının tahmin edildiğini açıkladı. Yalçın, "Son 5 yıl verileri değerlendirildiğinde; kanser sıklığında herhangi bir artış ya da azalış olmadığı söylenebilir. Türkiye'de yılda 163.500 civarında yeni kanser vakası teşhis edilmektedir. Ülkemizde bir günde yaklaşık 450 kişinin kanser teşhisi aldığı söylenebilir.· Türkiye'de görülmekte olan kanserin sıklığı Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre daha düşüktür" dedi.

Erkeklerde en sık görülen kanserlerin akciğer ve prostat kanseri olduğunu kaydeden Şuayib Yalçın, türüne bağlı kanserlerin erkeklerde önemini korumaya devam ettiğini kaydetti. Yalçın, "Erkeklerde tütün ve tütün ürünlerine bağlı olarak gelişen 27.700 civarında vaka olduğu tahmin edilmektedir. Son 5 yıl verileri değerlendirildiğinde, özellikle erkeklerde bu ürünlere bağlı olarak gelişen kanserlerin sıklığında azalan bir seyir görülmektedir. Ancak bu azalma seyri, son yıllarda artan tütün kullanımı ile gelecek yıllardaki kanser istatistiklerinde artış seyrine dönüşebilir" dedi.

OBEZİTENİN ETKEN OLDUĞU KANSER DAHA ÇOK KADINLARI ETKİLİYOR

Yapılan araştırmalar sonucu kadınlardaki genel durumu da ortaya koyan Şuayib Yalçın, "Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Bir yıl içinde yaklaşık 17.000 kadına meme kanseri teşhisi konulmuştur. Obeziteye bağlı olarak gelişen kanserlilerin sayısı 6.000 civarında tahmin edilmektedir. Obezitenin etken olduğu kanserler daha çok kadınları etkilemektedir. Hem erkeklerde, hem de kadınlarda bağırsak (kolorektal) kanseri üçüncü en sık görülen kanser türüdür. Çocukluk çağı kanserlerinde ise lösemi en sık görülen kanser türüdür" dedi.

KANSER TARAMALARI

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi ile birlikte ülkemizde de ilk sıralarda yer alan meme, rahim ağzı (serviks), bağırsak (kolorektal) kanserleri için toplum tabanlı tarama programları yürütüldüğü belirtildi. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Şuayib Yalçın, "Kanser taramaları sonucu tüm kadın kanserleri vakaları içerisinde, tanınan kadın kanseri türlerinin payı yüzde 35'tir. Erkek kanserleri içinde ise bağırsak kanseri yüzde 10 civarında üçüncü sırada yer almaktadır. Toplum tabanlı kanser taramalarında; 81 ilde en az bir tane olmak üzere toplamda 28 adet mobil olmak üzere toplam 208 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bulunmaktadır. Bunlara ek olarak son yıllarda TSM-AÇSAP ve Aile Hekimleri taramaları büyük destek vermektedirler. 2016 yılında; 2 milyon 17 bin 128 kişi meme kanseri, 2 milyon 898 bin 424 kişiye rahim ağzı kanseri, 1 milyon 708 bin 25 kişi ise bağırsak kanseri tarama programlarına dahil olmuş, 2015 yılına göre artış ile tamamlanmıştır" dedi.

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