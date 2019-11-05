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'Her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemi var'

KONYA'da, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Özcan Kızılkaya, "Son yapılan çalışmalarda her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Hastalar bunu çok dile getirmiyor. Sosyal yönden...

SAĞLIK 05.11.2019, 11:17
'Her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemi var'
KONYA'da, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Özcan Kızılkaya, "Son yapılan çalışmalarda her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Hastalar bunu çok dile getirmiyor. Sosyal yönden de hasta idrar kaçırma problemi olduğunu söyleyemiyor. Ondan dolayı aslında biz bu oranların daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Bu buz dağının görünen kısmı" dedi.
Özel Akademi Meram Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Özcan Kızılkaya, kadınlarda görülen hastalıkların başında idrar kaçırma rahatsızlığının olduğunu söyledi. İdrar kaçırma rahatsızlığının tedavi edilebilecek bir rahatsız olduğunu belirten Dr. Ahmet Özcan Kızılkaya, kadınların idrar kaçırma hastalıklarını hem doktoruna, hem de yakınlarına söylemekten çekindiğini kaydetti. Kızılkaya, bu rahatsızlığın tedavi edilmemesi durumunda idrar yolu enfeksiyonların arttığını da ifade etti. Kızılkaya, "Bu hastalık tedavi edilmezse hastada idrar yolu enfeksiyonları giderek artıyor. Bu hastalar genelde depresyonda olan aceleci, idrar kaçırmaktan dolayı sosyal yaşamdan kendilerini soyutlayan kişiler oluyor. En büyük problem bu aslında" diye konuştu.
MENOPOZDAN SONRA ARTIYOR
Menopoz dönemlerinden sonra idrar kaçırma rahatsızlıkların daha da arttığını belirten Kızılkaya, "İlerleyen yaş, obezite, çok ve zor doğumlar, diyabet hastaları, alzheimer gibi beyini etkileyen hastalıklar, idrar yolu, vajinal enfeksiyonlar idrar yollarında ve böbreklerde taş olması gibi durumlarda bu hastalığın görülme durumları artıyor" dedi.
TEDAVİDE YÜZDE 90 BAŞARI SAĞLIYORUZ
Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu belirten Fizyoterapist Hadiye Yılmaz ise, uyguladıkları tedaviyle yüzde 90'lara varan başarı sağladıklarını söyledi. Yılmaz, "Haftada iki ya da 3 seans şeklinde planlama yapıyoruz. Hastaya burada öğrettiğimiz egzersizlere ek olarak ev programları oluşturuyoruz. Hastalarımıza evde de egzersiz veriyoruz. Yaklaşık 6 ila 8 hafta arasında tedavimiz sürüyor. Bu tedavide yüzde 80-90 arasında iyileşmeler görüyoruz. Tabi bunda hastanın yaşı da tedavi süresini etkiliyor. Eve verdiğimiz programa uyup uymaması etkiliyor. Daha genç vakalarda tedavi süresi daha da kısalıyor" diye konuştu.

   

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