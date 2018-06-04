Hemoroitte utanmanın bedeli, ciddi sağlık sorunları

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - HEMOROİT hastalarının utandığı için hekime geç başvurmasının tedaviyi geciktirdiği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı kaydedildi.

OFM Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, 50 yaşına kadar her iki insandan birinin hemoroit sorunu yaşadığını belirtti. Hastalığın anüs çevresindeki damar yastıkçıklarının sarkmasıyla oluştuğunu kaydeden Dr. Şenköylü, hastalığın iç ve dış olmak üzere iki şekilde incelendiğini ifade etti. İç hemoroitlerin karın basıncına bağlı oluştuğunu vurgulayan Dr. Şenköylü, kronik kabızlık, tuvalette uzun süreli oturma, hareketsiz yaşam, hamilelik ve kanser gibi etkenlerin iç hemoroidi tetiklediğini kaydetti. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, hemoroidin 4'üncü evresinde ameliyatın kaçınılmaz olduğunu aktardı.

KANI GÖREN DOKTORA KOŞUYOR

İç hemoroidin dışkılama sırasında kanamayla ilk belirtisini gösterdiğini anlatan Dr. Şenköylü, kanamayı gören hastaların panik halinde hekime başvurduğunu söyledi. Uzun süreli oturmalara bağlı olarak oluşan dış hemoroidin ise ağrılı seyrettiğini belirten Opr. Dr. Şenköylü, "Memelere kan oturursa hasta yürüyemez, oturamaz, uyuyamaz ve acil müdahale gerekir" dedi. Hemoroit ile kolon kanseri arasında direkt bir ilişki olmadığını vurgulayan Dr. Şenköylü, kalın bağırsak kanserinin yol açtığı kabızlığın hemoroide neden olduğunu söyledi.

'AĞRISIZ, ACISIZ 1 GÜNDE HEMOROİDDEN KURTULMAK MÜMKÜN'

Beslenmenin önemli olduğu, özellikle posalı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Dr. Şenköylü, evre 1 ve 2 hemoroitlerin ameliyat olmadan sıcak su tamponu gibi yöntemlerle tedavi edildiğini söyledi. 3 ve 4'üncü evrede ise cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olduğunu anlatan Dr. Şenköylü, cerrahi operasyonlar arasında da konforuna göre farklı yöntemler olduğunu söyledi. Tedavi amaçlı kullanılan ve cerrahi operasyon kabul edilmeyen lazerin konfor açısından çok tercih edildiğini belirten Dr. Şenköylü, "Lazer şutlamaları yaparak hemoroit pakesini büzüştürüyoruz. Hasta birkaç saat dinlenip aynı gün içinde hiçbir şey olmamış gibi evine ya da işine gidebilir. Bir hafta içerisinde kendiliğinden sönüyor. Hastalar bir daha da bu konuda bir sorun yaşamıyor. Hemoroitte yüzde 100 çözüm olmaz ama çok ender nüksederse tekrardan bir lazer şutlaması ile söndürülebilir" dedi.

'UTANMA DUYGUSU HEMOROİD TEDAVİSİNİ GECİKTİRİYOR'

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, hastalığın geç teşhisi ve tedaviye geç başlamanın olumsuz yönlerini de sıraladı. Sıralama içerisinde en başta yer alanın utanma duygusu olduğunu aktaran Dr. Şenköylü, "Hastalar utandığı için gelmiyor. O bölgeye cerrahi müdahale uygulandığında hasta tuvalete her gittiğinde acı çekiyor. Bu nedenle tedavide geç kalınıyor" dedi.

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