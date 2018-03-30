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Hayat Hastanesi, sendikacıları ağırladı

ÖZEL Hayat Hastanesi Yönetimi Kurulu; Türk Metal Sendikası şube başkanları, sendika temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Özel Hayat Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmaya; Türk Metal Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı...

Hayat Hastanesi, sendikacıları ağırladı
ÖZEL Hayat Hastanesi Yönetimi Kurulu; Türk Metal Sendikası şube başkanları, sendika temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi.
Özel Hayat Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmaya; Türk Metal Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Ali Noyan, Tofaş Şube Başkanı Şakir Çan, 2 No’lu Şube Başkanı Timur Sevindi, 3 No’lu Şube Başkanı İsmail Türk, 3 No’lu Şube Sekreteri Yusuf Aydoğan, Emek Şube Başkanı Nizamettin Bilik ile Mustafa Tüfekçi ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Türk Metal Sendikası üyelerini hastanede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Türk Metal Sendikası ile geçmişe dayanan bir işbirliklerinin ve anlaşmalarının olduğunu hatırlatan Dr. Özkul, “Türk Metal Sendikası, ülkemizin en büyük işçi sendikasıdır ve biz hastane olarak sendika ile uzun yıllardır anlaşmalıyız. Türk Metal Sendikası, diğer sendikalarımız gibi bizler için oldukça önem taşıyor. Bugün burada ayrıca Türk Metal Sendikası ile mevcut protokolümüzü de yeniledik. Şu zamana kadar olduğu gibi yine sendika üyeleri ve yakınlarına özverili şekilde en iyi hizmeti sunmayı planlıyoruz” dedi.
'TEŞEKKÜR EDİYORUZ'
Hastane ile 7 yıldır anlaşmalarının bulunduğuna dikkat çeken Türk Metal Sendikası Tofaş Şube Başkanı Şakir Çan da, “Bu anlaşma sayesinde Türk Metal Sendikası üyesi olmanın farkına varıyoruz. Özel Hayat Hastanesi'ne sendikamız üyeleri ve ailelerine sundukları imkânlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni binalarının hayırlı olması diliyoruz. Bu vesile ile anlaşmamızı da tazelemiş olduk. Bu durum sendika üyelerini oldukça memnun etti, anlaşmamızın herkese hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.
HASTANE TANITILDI
Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul ise hastaneyi tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Son teknoloji cihazlarla donatılmış hastanede, çok daha kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Başhekim Fatih Özkul, “Hasta memnuniyetlerimiz her gün artıyor. Bu durumda bizim daha istekle çalışmamıza sebep oluyor. Bursa'mıza en iyi şekilde sağlık hizmeti vermeye özen gösteriyoruz. Bu nedenle de her geçen gün hekim kadromuzu güçlendirerek insanlarımıza şifa dağıtmaya devam ediyoruz” dedi.

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