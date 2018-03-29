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Hava ambulansı, kalp hastası bebek için havalandı

AYDIN'da bir hastenede kalp yetmezliği sorunu ile dünya gelen kız bebek, aynı gün ameliyat için hava ambulansı ile Manisa'daki özel hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde,...

Hava ambulansı, kalp hastası bebek için havalandı
AYDIN'da bir hastenede kalp yetmezliği sorunu ile dünya gelen kız bebek, aynı gün ameliyat için hava ambulansı ile Manisa'daki özel hastaneye sevk edildi.
Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, dün dünya gelen kalp yetmezliği sorunu bulunan kız bebeğin imdadına yetişti. Doktorlar, acil olarak ameliyat edilmesine karar verdiği Çıtacı Ailesi'nin kız bebeği için akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulansı istendi. Kuvöz içerisinde kara ambulansı ile Aydın Çıldır Havaalanı'na getirilen bebek, burada hava ambulansına nakledilerek ameliyatın gerçekleştirileceği Manisa'daki bir özel hastaneye getirildi.

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