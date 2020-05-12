Hastanelere gitmek güvenli mi?

Kamuoyunda “Yeni Normal” olarak tanımlanan döneme adım adım girdiğimiz şu günlerde, birçok kişinin en çok merak ettiği konulardan biri de, hastanelere gitmenin güvenli olup olmadığı.

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, muayene olmak ya da kontrollerini yaptırmak isteyen hastaların, artık güvenle hastaneye gidebileceğini söyledi. “Burada önemli olan ‘Yeni Normal’ anlayışı doğrultusunda maske, eldiven, hijyen koşullarına uygun hareket etmektir. Gerekli tüm önlemleri, nereye gidersek gidelim, sokağa her çıktığımızda almalıyız” dedi.

Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, özellikle, kalp, mide, bağırsak problemleri gibi ciddi rahatsızlıklar ve kronik hastalıklarla ilgili sorunlarda geç kalmadan hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

HAYAT YENİDEN CANLANIYOR AMA TEDBİRİ DE ELDEN BIRAKMAMALI

Farklı sağlık sorunları olan kişiler için hastanelerde özel alanlar açıldı. Bu noktada akla “Açılan bu alanlar temiz mi?” sorusu geliyor. Hastanelerde girişlerin ilk günden itibaren kontrol altına alındığına işaret eden Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, “Her ince detayda dahi, o kadar ayrıntılı önlemler alınıyor ki; kimi zaman hastalar ya da yakınları bunların hepsini fark edemeyebilir” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Hastaneye hangi amaçla gelinirse gelinsin, herkes kontrolden geçiriliyor, şikayetleri sorgulanıyor ve triyajı gerçekleştiriliyor. Hastaların girdikleri kapılar, bölümler ayrıştırılmış durumda. Sağlıklı hasta ile Koronavirüs şüphesi olan hasta çok net ayırabiliyor. Bununla birlikte hijyen ve temizlik kuralları çok önemli. Hastanelerde düzenli olarak tıbbi hijyen kurallarına uygun temizlik yapılıyor” diye konuştu.

HASTANELERDE ÇOK SIKI ÖNLEMLER ALTINDA ÇALIŞILIYOR

COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin başında, seçici sağlık işlemlerinin ertelenmesi olmuştu. Öte yandan, izolasyon ve enfeksiyon kontrol önlemlerine dikkat ederek, kronik hastalığı olan hastalara hizmet sunmaya devam edildi. Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu “Mart ayından itibaren hastanelerde alanlar sınırlandırıldı. COVID-19 hastalarının bakıldığı yerler ve diğer sağlık sorunlarına sahip olan hastaların tedavi edildiği alanlar birbirinden ayrıştırıldı. Hastaneler, hem hastaya tanı koymak, hem de hastanelere gelenleri korumak adına iyi yapılandı. COVID-19 hastalarının bir bölümü evde tedavi edildi. Bilim kurulunun önerdiği ulusal rehberler bize yol gösterdi. Aldığımız önlemler, ABD ve Avrupa ülkelerinden çok daha iyi noktalarda olmamızı sağladı” dedi.

DÜNYA, ESKİ DÜNYA OLMAYACAK

“COVID-19 hastaları farklı klinik tablolarla gelmeye devam edecek. O yüzden kapı triyajı ve her çalışanın maske kullanımı, tüm hastanelerde devam edecek. Tam olarak eski düzen olmayacak ama, tedbirlerle hayat normale dönmeye başlayacak” diyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri de dahil olmak üzere artık tüm hastaneler online işlemlere başlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde birçok değişime hazırlıklı olmalıyız.”