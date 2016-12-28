Hastan muayene eden doktor, kalp krizinden öldü

AKSARAY'da sağlık ocağında hasta muayene eden Dr. Abdülkadir Baba, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.Mesude Perek Sağlık Ocağı'nda görevli Dr. Abdülkadir Baba, mobil sağlık hizmeti kapsamında bugün sabah saatlerinde Hırkatol Köyü'ndeki sağlık ocağına gitti. Burada bir hastayı muayene eden Dr. Baba, aniden fenalaştı. Diğer sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dr. Baba, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği saptanan Dr. Baba, meslektaşları tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.