Hangi içecek dişe daha çok zarar verir, hangisi faydalıdır?

Global Diş Hekimliği Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "İçecek Alışkanlıklarımız Dişlerimize Zarar Verebilir mi? " sorusunu cevapladı. Ve içeceklerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Soda, meyvesuyu, sebzesuyu gibi içecekler dişlerimizi nasıl etkiliyor. İşte cevabı: Yediğimiz ve içtiğimiz herşeyin dişleriniz üzerinde bir etkisi vardır. Bazı içecekler sadece dişlerinizi lekelemekle kalmaz diş minesini yumuşatabilir. Buda dişlerinizi hem daha hassas hem de daha kolay çürümesine sebep olur. Daha sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyorsanız, içtiklerinizin dişlerinize nasıl zarar verebileceğini ve bunun yerine neyin daha iyi olabileceğini keşfedin.

Soda dişe zarar verir mi ?

Sodanın masum ve yararlı olduğunu düşünebilirsiniz. Gerçek şu ki özeliklerde meyveli olanlar dişilerinize zarar verecek asit ve şeker içerir. Hatta tek bir şişe önerilen günlük şeker miktarından daha fazlasını içerir. Ayrıca, birçok sodaya daha kolay ve zevkle içilsin diye sitrik veya fosforik asit eklenmiştir, bu asitler dişlerinizi koruyan mineyi yıpratabilir.

Meyve suyu dişlerimize zararlı mı ?

Meyve suyunun sodaya daha sağlıklı bir alternatif olduğunu düşünebilirsiniz. Oysa meyve suları bir şişe soda kadar şeker içerir. Meyve suları doğal bir meyveden de çok daha fazla asit içerirler. Meyve suyundan vazgeçemem diyorsanız, şekeri düşük seçenekleri tercih edebilirsiniz. Bir diğer çözüm ise; meyve suyunuzu yarısı oranında suyla sulandırarak en azından asit ve şeker oranını düşürebilirsiniz

Sebze suyu ve dişlerimiz

Meyve suyundan daha sağlıklı bir seçim olduğu kesin. Sebze suyu hazırlarken en sağlıklı alternatifler;

Ispanak, lahana, kereviz, maydanoz, brokoli, salatalık olabilir. Bunlar hem kalsiyum hem c vitamini hem de diş eti problemleriyle savaşmaya yardımcı olabilecek B vitamini içerirler. Sebze suyunuzda biraz tat isterseniz , havuç veya elma ilave edebilirsiniz.

Şarabın dişlere etkisi

Keyifli bir akşam yemeğine bir kadeh şarap eşlik etsin istiyorsanız, beyaz şarap yerine kırmızı şarap seçmeyi düşünün. Beyaz şarap daha asidiktir ve diş minenize daha fazla zarar verir. Kırmızı şarap içerken ise dişlerinizi lekelenme miktarını azaltmaya yardımcı olmak için dişlerinizi hemen fırçalayın.

Çay dişlere faydalı mı ?

Her çay türünün dişleriniz üzerindeki etkisi farklıdır. Yeşil çay içmenin çürümeyi önleme ve diş eti sağlığı üzerine olumlu etkileri saptanmıştır. Demlenmiş siyah çaylar 5.5'in üzerinde bir pH'a sahiptir, bu da onları diş minesi için daha güvenli hale getirdiği için bolca tüketmenizde hiçbir sakınca yok. Bunun yanında birçok buzlu çay düşük bir pH’a sahiptir bu nedenle diş minesi için zararlı etkileri vardır. Ayrıca, bazı buzlu çaylar yüksek seviyede şeker içerikleri nedeniyle de dişler için sağlıklı bir alternatif değiller.

Suyun dişlere etkisi?

Dişleriniz ve sağlığınız için en iyi seçenek elbette su. Sağlıklı bir seçenek olmasının dışında içtiğiniz anda ağız boşluğunda kalan yiyecekleri, asitleri, bakterileri ve şekerleri yıkayarak dişlerinizi temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca ağzınızdaki pH dengesini düzenler üstüne sizi şişmanlatmaz çünkü kalorisi yoktur. Ayrıca dişlerinizi çürümeye karşı koruyan mineraller içeren tükürüğün artmasına da yardımcı olur.

Maden suyu ve dişler

Çoğunluğu su olduğu için kötü bir içecek seçeneği gibi görünmeyebilir. Bununla birlikte, bu içecekler 2.74 ve 3.34 arasında düşük pH seviyelerine sahip olabilir. Buda onu diş mineleriniz için bir şişe portakal suyundan daha aşındırıcı yapar. Bu nedenle, daha sağlıklı yaşamak ve dişlerinizi korumak istiyorsanız kaçınmanız gereken içeceklerdendir.

Sütün dişlere faydaları?

Süt, sağlıklı bir gülümseme için mükemmel bir seçenek. Süt, dişleri ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olan kalsiyum yönünden zengindir. Ayrıca, içeriğinde bulunan Kazein, diş minesini güçlendirerek diş çürümesine engel olur. Diş minesini korumaya ve onarmaya yarayan fosfor içeriğiyle de harika bir seçim olma konusunda diğer içecekleri geride bırakıyor. Spor içecekleri dişlere gerçekten zararlı mı?

Spor içecekleri, egzersiz sırasında kaybettiğiniz vitamin ve minerallerin tekrar vücuda kazandırmak için pazarlansa da pek çoğu bazı gazlı içeceklerden daha fazla şeker içerir hatta bu miktar bir şişe de 19 grama kadar çıkabilir. Daha da kötüsü içerdikleri sodyum miktarı nerdeyse bir paket cips kadardır. Bu şeker ve sodyum miktarı diş minenize vereceği hasarın yanında egzersiz sonrası ekstra kalori demek.

Diş sağlığı ve içecekler

İçecek seçiminiz hem sağlığınız hem de dişleriniz için çok önemli. İçeceklerinizi dikkatli tüketip dişlerinizi koruyabilir ve gülümsemenizi sağlıklı kılabilirsiniz.