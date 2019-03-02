Hacamat KOAH Tedavisinde Uygulanıyor

Dünyada 600 milyon; Türkiye’de ise yaklaşık 3 milyon KOAH hastası bulunuyor. Uzmanlar tarafından 2020 yılında en sık rastlanan 3. ölüm nedeni haline gelmesi beklenen hastalık için en büyük umut geleneksel ve tamamlayıcı tıpta. KOAH’a yönelik kullanılan tedavi yöntemlerinin sadece şikayeti azaltıcı olduğunu söyleyen Ageless Clinic Göğüs Hastalıkları Uzmanı Şule Bademli “Uzun süre antibiyotik kullanımı bağırsak florasını bozarak bağışıklık sistemini çökertir.Akupuntur, hacamat, nöral ve ozan terapisi gibi tamamlayıcı tıp uygulamaları ile KOAH hastalarının yaşam kaliteleri artıyor; efor kapasiteleri kısa sürede yükseliyor” dedi.

KOAH olarak bilinen kronik obstrüktif akciğer hastalığı her geçen gün etki alanine artırıyor. KOAH’a bağlı olarak haslaraların yaşam kalitesinde büyük düşüşler yaşanırken bu ölümcül hastalıkla mücadelede yeni tedavi yöntemleri umut oldu. KOAH tedavisinde hastanın bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine değinen Dr. Şule Bademli, ‘’Öncelikle hastanın kullandığı ilaç sayısını azaltıyoruz. Bağırsak florasını düzeltmek için gerekli probiyotik tedavisine başlıyoruz. Beslenmeyi düzenleyip, nefes egzersizlerine başlıyoruz. Bunları yaparken de tamamlayıcı tedavi tekniklerinden faydalanıyoruz. Bu tekniklerden biri de nörol terapidir’’ diye konuştu.

KOAH’ta Nöral Terapi

İnsan vücudünda beşyüz bin kilometrelik bir sinir ağı olduğunu ifade eden Bademli sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sinir ağlarında zaman içinde bozulmalar meydana gelir. Cilt altına küçük enjeksiyonlar ile yapılan uygulamalar sonrası bu fonksiyon bozuklukları düzeltilir. Nöral terapiyle birlikte hastalara ozon tedavisi de başlıyoruz.’’