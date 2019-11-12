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Güven Hastanesi, 'Hasta Hizmetleri Haftası'nı kutladı

ANKARA'da Güven Sağlık Grubu, 'Aramızda Güven Bağı Var' sloganıyla bu yıl ilk kez 'Hasta Hizmetleri Haftası'nı kutladı. Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Dr. Aylin Yaman, Hasta Hizmetleri çalışanlarının hastanenin kalbi...

SAĞLIK 12.11.2019, 11:33
Güven Hastanesi, 'Hasta Hizmetleri Haftası'nı kutladı
ANKARA'da Güven Sağlık Grubu, 'Aramızda Güven Bağı Var' sloganıyla bu yıl ilk kez 'Hasta Hizmetleri Haftası'nı kutladı. Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Dr. Aylin Yaman, Hasta Hizmetleri çalışanlarının hastanenin kalbi olduğuna ve geleceğin yöneticilerinin buralardan yetiştiğine inandıklarını söyledi.
Güven Hastanesi 14 Mart Salonu'ndaki etkinliğe, Güven Sağlık Grubu bünyesinde yer alan hasta hizmetleri çalışanları ve sektörün önde gelen isimleri katıldı. Sağlıkta İşbirliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Melih Bulut'un moderatörlüğünde 'Aramızda Güven Bağı Var' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte özel hazırlanan kısa filmler gösterildi.
'HER ZAMAN İNSANA ODAKLANMAYI HEDEFLİYORUZ'
Hasta Hizmetleri’nin hastanenin kalbi olduğuna ve geleceğin yöneticilerinin buralardan yetiştiğine inandıklarını kaydeden Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Dr. Aylin Yaman, "Güven Sağlık Grubu’nun artık hem ülkenin istihdamına hem de hasta memnuniyetine önemli katkı sağlayacak bir haftası var. Dileriz ki, Hasta Hizmetleri Haftası tüm sağlık işletmelerinde kutlansın. Hasta Hizmetleri, çalışanları, hastanelerin gerçek anlamda sağlık hizmeti sunan yerler haline gelmesini sağlayan can damarlarıdır" dedi.
'HASTA HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI ÇOK KIYMETLİDİR'
Sağlık hizmetinde hasta hizmetlerinin büyük önem taşıdığını söyleyen Dr. Yaman, "Hasta hizmetleri tıbbi kayıttan, hasta-hekim iletişimine kadar her aşamada çok büyük önem taşıyor. Verinin önemi doğru kaydın alınmasında yatıyor. Bu grup gerçek anlamda tıbbi kayıtların ilk açılış aşamasından sonlanmasına kadar büyük önem arz ediyor. Hastanenin her türlü iletişim süreci Hasta Hizmetleri grubundan geçiyor. Sağlık hizmetine bütüncül yaklaşımda hasta hizmetleri çalışanları çok kıymetlidir. Tüm hizmetlerimizde her zaman insan odaklı yaklaşımı temel alıyoruz. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz, ancak asla insandan kopmuyoruz" diye konuştu.
'HEDEFİMİZ YÜZDE YÜZ HASTA MEMNUNİYETİ'
Hasta hizmetleri olarak temel amaçlarının yüzde yüz hasta ve hasta yakını memnuniyetini sağlamak olduğunu ifade eden Güven Sağlık Grubu Hasta Hizmetleri Direktörü Ayfer Tunçay Çalışkan ise ekip olarak Hasta Hizmetleri çalışanlarına sürekli yetkinlikleri ile ilgili teknik eğitimler düzenlediklerini söyledi. Eğitimler sonrasında hastalardan aldıkları talepler ile sonuçların daha iyi olması için aksiyon planı hazırladıklarını belirten Çalışkan, "Bireylerin işe bakış açıları değiştiği zaman hasta memnuniyeti konusundaki etkileri de yüksek oluyor. Hedefimiz şu anda yüzde 98 olan hasta memnuniyetimizi yüzde yüze çıkarmaktır. Bizim çalıştığımız alanda maalesef her zaman iyi haberler olmuyor. Arkadaşlarımıza stresle baş etme, engelsiz iletişim gibi konularda eğitimler veriyoruz. Temel noktamız insanla iletişimdir. İletişim konusunda belirli aralıklarla eğitimler ve uygulamalar yapıyoruz. Hizmet süreçlerimizin temelinde; doğru iletişimi kurmak, doğru noktalara yönlendirerek doğru kararların alınmasını sağlamak bulunuyor" dedi.
Programda, Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berna Simten Malhan ile ERNST&YOUNG Danışmanlık Hizmetleri Yardımcı Ortağı Serhat Akmeşe sunum yaptı. Program, kısa bir değerlendirme ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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