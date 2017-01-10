Gripten korunmak için ne yapmalı!

Havaların iyice soğumasıyla birlikte grip vakalarında da patlama oldu. Gripten korunmanın en etkili yolunun grip aşısı olduğunu vurgulayan Türkiye İş Bankası iştiraki Levent Tıp Merkezi ve İçerenköy Hastanesi Uzm. Dr. Aylin İzat Liceoğlu ekliyor: Ortalama iki haftada bağışıklığın başladığı düşünülürse şimdi dahi aşılama yapılabilir.



Grip aşısı, toplum sağlığı açısından da büyük önem taşır. Ayrıca öpüşmeyip tokalaşmak, hastadan bir metre uzakta durmak, kullanılan mend

ili çöpe atmak, sık sık elleri yıkamak, bol su içip gereksiz yere ilaç almamak da griple mücadelede küçük ama etkili yöntemler.



Uzm. Dr. Aylin İzat Liceoğlu; son dönemde giderek artan ve hastaların acil servislere yığılmasına neden olan grip hastalığının nedenleri ile korunma yolları hakkında bilgiler verdi:



Havaların soğuk gitmesi, aşılamanın beklendiği kadar yaygın yapılamaması, kapalı alanlarda kişilerin birbirleri ile yakın teması, bu dönemde hızla grip hastalarının sayısının artmasına yol açıyor. Ayrıca hasta olan kişilerin, bulaştırıcı oldukları süre boyunca istirahat alamayıp en fazla 2 - 3 gün dinlenmeleri ve sonra işe dönmeleri de bulaşın devam etmesine neden oluyor.

Kasım ayı sonundan itibaren görülmeye başlayan İnfluenza enfeksiyonları giderek artıyor. Grip mevsimi süresince dolaşan tek bir grip etkeni olmasa da şu anda sıklıkla İnfluenza H3N2 ve daha az sıklıkla İnfluenza B’ye bağlı grip hastalığı görülüyor.



Nisan sonuna dek ilk çıktığında domuz gribi olarak adlandırılan ancak artık mevsimsel grip etkeni olarak kabul edilen İnfluenza H1N1 de dahil olmak üzere grip etkenlerine bağlı hastalar görülmeye başlanacak.



Hastalık, hastaya göre farklı belirtilerde ve şiddette ortaya çıkıyor. Özellikle risk grubundaki kişilerde hastalık çok daha şiddetli geçebiliyor ve kış aylarında ölüme bile neden olabiliyor. Genellikle yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, yaygın kas ağrısı ve bazen de ishal şeklinde belirti veriyor. Özellikle kas ağrısı bazen son derece şiddetli olabiliyor ve hastalar diş etlerinin dahi ağrıdığını ifade ediyor.



GRİP AŞISI İÇİN GEÇ KALMADINIZ!



Gripte, öncelikli ve en önemli korunma yolu aşılanmak. Aşının yapılmasının en uygun zamanı Ekim sonu, Kasım ayı ve Aralık başıdır. Ancak ortalama iki haftada bağışıklığın başladığı düşünülürse şimdi dahi aşılama yapılabilir. Gripte özellikle şu kişiler risk grubunda kabul ediliyor ve mutlaka grip aşısı olmaları öneriliyor:



Kalp hastaları



Böbrek hastaları



Astım hastaları



Diyabet hastaları



Morbid obezler



Karaciğer hastaları



Bağışıklı sistemini zayıflatan her durum veya hastalık



65 yaş üzeri



Sağlık çalışanları



Risk grubundaki kişilerle birlikte yaşayanlar



6 aydan küçük bebekle yaşayanlar

Risk grubunda olmayan 6 aydan büyük herkesin; hastalık sırasında bulaştırma ihtimali olan kişileri düşünerek grip aşısı yaptırması toplum sağlığı açısından büyük önem taşır.Hasta kişilerle temastan kaçınmak gerekir. Yaklaşık bir metre mesafe uzakta bulunmak güvenlidir.Özellikle bu dönemde sarılmak ve öpüşmek, virüsü henüz belirtiler başlamadan önce dahi bulaştırmayı sağlar. El tokalaşma ile yetinip, sık el yıkamak; bulaşmayı veya bulaştırma riskini bir hayli engeller.Grip geçiren kişiler, ateşin düşmesinden 24 saat sonrasına dek mümkünse ev istirahatinde bulunmalı.Hapşırma ve öksürme sırasında ağız ve burun örtülmeli ve kullanılan mendil çöpe atılmalı.Ellerle burun, ağız ve gözlere dokunmaktan kaçınılmalı.Grip durumunda, antiviral ilaçlar ancak doktor tavsiyesiyle kullanılmalı.Virüse etkili ilaç kullanımı ile şikayetlerin azalarak, komplikasyon gelişmesinin önlemesi beklenir. Ancak gereksiz ve sık kullanılması ilaca direnç gelişimini sağlayabileceğinden, doktor kontrolünde ve gerekli görüldüğü durumlarda kullanılmalı.İlaca özellikle hastalığın ilk iki günü başlanması etkinliğini arttırır.Diğer kullanılan ilaçlar daha çok şikayetleri azaltmaya yönelik rahatlatıcı ilaçlardır.Bol su içmek, C vitamini meyvelerle veya takviye olarak almak ve istirahat etmek hastalık süresinin daha rahat geçmesini sağlayabilir.