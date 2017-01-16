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Grip ve nezle, en çok stresli insanları seçiyor

KAYSERİ, () - PSİKOTERAPİ Uzmanı ve Aile Hekimi Dr. Mehmet Karakaya, "Kronik stres yaşayan insanların, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonları daha sık yaşadığı ortaya çıkmıştır. Sağlığımız için, stresi az, sağlıklı beslenen,...

Grip ve nezle, en çok stresli insanları seçiyor

KAYSERİ, () - PSİKOTERAPİ Uzmanı ve Aile Hekimi Dr. Mehmet Karakaya, "Kronik stres yaşayan insanların, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonları daha sık yaşadığı ortaya çıkmıştır. Sağlığımız için, stresi az, sağlıklı beslenen, soğuk havalarda sıkı giyinen, hayata pozitif bakabilen insanlar olmak zorundayız" dedi.
Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının düştüğünü ve vücudun direncinin azaldığını belirten Dr. Mehmet Karakaya, stresin de 'nezle' ve 'grip' başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkardığını bildirdi. Dr. Karakaya, "Biz doktorlar, insanı zamansız da yakalayan bu tip hastalıkların arka planında, böyle psikolojik üzücü problemlerin de olduğunu artık görüyoruz. Grip olan kişiler, 'Evet hocam iki gün önce eşimle tartışmıştım' veya 'İki üç gün öncesinde işyerinde üzücü bir şey yaşadım hocam' gibi bu tip olumsuz hadiseleri yaşadıklarını anlatıyor. Bu kişilerde, stres nedeniyle vücudun 'immün sistem' dediğimiz savunma mekanizması zayıflıyor ve çok kolay grip ve nezle gibi rahatsızlıklara yakalanıyorlar. Aynı serviste çalışan insanların çoğu sağlıklı iken, sadece sizin grip olmanız nedendir sorusunun gizli cevabı belki de buradadır" diye konuştu.
Pekçok kişinin, günlük yaşamında stresi bir dereceye karşı yönetebildiğini ve kısa süreli 'akut streslere karşı uyum yollarını bulabildiğini kaydeden Dr. Karakaya, şunları anlattı:
"Ancak şiddetli, uzun süreli 'kronik stres' durumlarında ise enfeksiyonlara karşı vücudumuzun bağışıklık sistemini etkileyen olumsuzluklar oluşur. Böyle stres durumlarında vücudumuzda enfeksiyon riski artar. Hatta verem, zona, ülser ve diğer birçok hastalıkların da stresle yakından ilişkisi olduğu bilinmektedir. Tabii bu durum, kişiden kişiye de değişir. Bazı insanlar stresi yüksek olsa da bu durum onların sağlığını etkilemeyebilir, ancak Amerika'da bir üniversitede 1991 yılında yayınlanan ortak çalışmada, soğuk algınlığı riskinin bir kişinin hayatında stres derecesiyle orantılı olduğu gösterilmiştir. Aynı Üniversite'de 1998 yılında yapılan başka bir çalışmada ise, en az bir ay süreyle (işsizlik ya da aile içi tartışmalar gibi yaşam olayları için) kronik stres yaşayan insanların, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonları daha sık yaşadığı ortaya çıkmıştır. Sağlığımız için bu yüzden, stresi az, sağlıklı beslenen, soğuk havalarda sıkı giyinen, hayata pozitif bakabilen insanlar olmak zorundayız."

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